DAY6出道10週年送大禮！首部音樂電影《6DAYS》感動全球粉絲

電影《6DAYS》在為期六天的公路冒險當中，捕捉他們意想不到的邂逅與動人時刻。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣樂團「DAY6」榮登韓國上半年YouTube Music播放次數冠軍，捍衛自身在K-POP音樂界的獨特地位！該團出道10週年，推出音樂公路電影《6DAYS》，為全球粉絲獻上最真摯的禮物。

「DAY6」由晟鎮、Young K、元弼與度云組成，自2015年出道以來，始終以全創作、全Live、全伴奏形式，成為南韓樂壇少見的全能樂團。

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出道以來，他們歷經團員更替、兵役空白期、退伍合體回歸、全球巡演，並榮獲包括Mnet亞洲音樂大獎、亞洲明星盛典等多項「最佳樂團」肯定，走過跌宕，也從未偏離音樂初衷。

電影《6DAYS》台灣版正式海報。（采昌提供）

電影中，成員們在完成世界巡演後飛往美國，展開為期6天的西岸公路冒險。過程中，他們穿越城市與荒野，充滿意想不到的邂逅與動人時刻，團員也在過程中回顧出道以來共度的十年歲月。

片中收錄多首經典歌曲的全新不插電編曲版本，更將首次公開全新曲目，帶給粉絲們觀影驚喜；不僅如此，透過全景攝影完美捕捉壯闊的公路風景，再配上精緻音效設計與沉浸式音樂聲場，打造媲美實境的觀影體驗。

此外，隨著《6DAYS》電影消息公開，片商同步釋出首張主視覺海報。只見DAY6四位成員──晟鎮、Young K、元弼、度云，一同奔跑在陽光普照的無盡公路上，象徵著自由、成長與未完的冒險，更象徵彼此從陌生到相知相惜，續寫未來的故事。《6DAYS》將在8月22日全台上映。

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