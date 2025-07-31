李千娜又有喜了！「回娘家」差點落淚：看到大家都在

李千娜回娘家，收到唱片公司送的豬腳。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜宣布「回娘家」，將與環球音樂再度攜手合作，她感動表示：「看到大家都在，真的一度感動到差點落淚。但又怕自己太感性哭花了臉，只好趕緊收起情緒，謝謝大家願意一起努力。」

李千娜近期「斜槓」開設個人頻道《NaEasy_Channel》，第一支影片回顧她從《超級星光大道》出道至今的心路歷程，回顧拿下金馬最佳新演員、金鐘最佳女配角、YouTube《走鐘獎》等獎項後，笑說目標是繼續拚入圍台北戲劇獎、金曲獎，讓她能夠開一間屬於自己的「五金行」。

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李千娜分享頻道命名背後意義，「Na代表我自己，『娜簡單』；Not Easy則是『不簡單』。其實這個頻道從五年前就開始籌備，希望透過影音內容挑戰與突破自己，讓大家看見最真實、更多面的我。2025年終於有機會組成影音團隊，請大家開啟小鈴鐺，多多支持訂閱喔！」

李千娜與環球音樂台灣董事總經理謝定原。（環球音樂提供）

對於身兼歌手、演員、老闆、媽媽、妻子與影音創作者等多重角色，還要顧及家庭與工作，李千娜幾乎天天只睡5小時。她說：「就是得犧牲睡眠和很多自己的時間，但因為真的熱愛每一個身份，所以能滿懷期待迎接所有挑戰。」

李千娜強調，她特別喜歡接受新任務、開發新的可能：「每次解任務成功會有成就感，就算失敗也能學到很多。這樣才不會覺得疲憊，反而會一直保有那份少女心，開開心心往前衝！」

李千娜下半年將推出新專輯，搶先透露主題以「電子花車」為發想，回溯自己的童年記憶，翻唱父母年代的經典台語歌曲，並進行改編。希望藉此讓更多人喜歡台語歌、認識台語文化的美好。

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