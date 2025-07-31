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娛樂 最新消息

張員瑛開球短裙露酥胸大長腿 韓網怒罵：暴露的不合時宜

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團IVE昨（30）日晚間現身「2025 Coupang Play系列賽」，擔任中場演出與開球嘉賓。張員瑛一身淺藍色細肩帶短裙造型成為全場焦點，但也意外引發韓網爭議。

因造型師給張員瑛的服裝太過暴露而引起爭議。（MHN提供）因造型師給張員瑛的服裝太過暴露而引起爭議。（MHN提供）

當晚活動在水原世界盃體育場舉行，IVE團員們特別穿上經過改良的球衣現身舞台，包括單肩、無袖設計及短裙元素等造型，營造青春時尚感。張員瑛的踢球姿態甜美可愛，還不忘對觀眾飛吻互動，但不少韓國網友認為，她的服裝因為裙擺過短、胸線過於明顯，遭批「暴露的不合時宜」穿著太過性感，與運動場合格格不入

張員瑛身穿球衣短裙引起討論。（Sports Chosun提供）張員瑛身穿球衣短裙引起討論。（Sports Chosun提供）

對此，日本籍成員Rei在粉絲交流平台BUBBLE中透露，這些改良服裝其實是成員們自己提議，並與造型師討論後才完成的。她強調：「我們自己選擇了喜歡的樣式，造型師只是幫忙完成。」Rei的發言讓不少原本批評造型團隊的聲浪轉而表示理解，也有人認為這是IVE獨特的風格呈現。

韓國女團IVE昨（30）日擔任足球賽的開球及表演嘉賓。（翻攝自X）韓國女團IVE昨（30）日擔任足球賽的開球及表演嘉賓。（翻攝自X）

儘管爭議不斷，但也有支持者認為張員瑛的造型相當吸睛，完美展現偶像魅力只是面對球場這類場合，部分網友仍希望藝人穿著能更符合活動調性。網友評價兩極，也再度掀起關於「女性偶像造型尺度」的討論聲浪。

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