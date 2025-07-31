中配小微銀行卡被鎖！拍片破口大罵卻秒下架 八炯開酸了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅小微在台灣發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可，4月返回中國。豈料，她回去不久後，家鄉就淹水，當地政府給予人民幣200元（約新台幣834元）補償金，原本她打算去銀行領錢，卡片卻遭凍結，讓她氣得拍片大罵，但是該片已經消失，見此，八炯忍不住開酸了。

八炯開酸中配小微。（翻攝自抖音、資料照）

小微回到中國後轉型分享農村的生活，上月她的家鄉淹水，當地政府給予200元補償金，於是她開心到銀行領錢，卻發現卡片被凍結，讓她拍片大罵，「工商銀行的卡為什麼在其他地方不能取錢？才辦的卡，在其他銀行取不出來，工商銀行就把我鎖了」，直指自己為了處理此事，從鄉村到城市，仍然無法解決，「我路上花的錢你要給我出錢，想到就來火來氣！」

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對此，八炯反問「友中的台灣人」過去一直吹捧中國很先進，台灣使用紙幣落後，那為什麼小微要將錢從銀行領出來，而不是使用手機支付？此外，他點出台灣四處都有郵局或是便利超商，可以透過裡面的ATM領錢，不需要特別到銀行。

小微抱怨剛辦的銀行卡被凍結，讓她花錢到「縣城」處理卻無法解決。（翻攝自YT）

八炯也向小微喊話，這件事不能怪中國工商銀行，反而要責備中共的國家政策，為了防詐，各地的政策大不同，必須證明「錢是你的」以及釐清用途才能提領，過程還需向銀行預約時間，以及向「公安局」申報，而在台灣只要跑一趟銀行，告知用途即可馬上提領，不需要身家調查。

值得注意的是，小微的抱怨影片目前已經下架，不少網友相當好奇原因，紛紛到其最新影片留言詢問「銀行取錢的視頻（影片）怎麼不見了？」有人則開玩笑說，「有神秘力量」，有網友則說，「銀行已聯繫她解決了。」

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