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62歲美魔女嬛嬛遭痛甩！驚爆有2個孩子 小兒子是藝人

嬛嬛與「撞克茫克」樂團合唱《癡心神仙阿母》。（好幸福歌友會提供）嬛嬛與「撞克茫克」樂團合唱《癡心神仙阿母》。（好幸福歌友會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕62歲的美魔女歌手嬛嬛號稱「國民阿母」，她推出全新專輯《癡心女王》，直言用心製作的10首歌曲，全為了讓分手8年的前男友看到，證明自己對這段感情的深情與癡心。

除了感情世界，嬛嬛首度公開有兩個孩子，大兒子長年旅居國外，小兒子孟杰則在歌壇發展，是樂團「撞克茫克」的貝斯手。這次在新專輯中，孟杰為她創作一首輕快搖滾風格的歌曲《癡心神仙阿母》，母子也攜手合作，象徵親情的傳承。嬛嬛感性表示：「癡心的感傷中，生活與工作也有歡樂共存，能跟兒子合作，讓我特別感動。」

美魔女歌手嬛嬛再戰歌壇。（好幸福歌友會提供）美魔女歌手嬛嬛再戰歌壇。（好幸福歌友會提供）

目前單身的嬛嬛提及感情，坦言8年前與男友分手受了傷重創，曾多次傳訊息給對方，卻始終沒有回音。對於這段逝去的戀情，她選擇花上一年的時間籌備專輯，用創作為自己療傷。

失戀至今未再交往新對象，嬛嬛以滿檔的工作填補內心的空缺。她近來也積極投入慈善公益，經常以實際行動回饋社會，去年她舉辦公益歌唱比賽，不僅讓參賽者與粉絲免付費用，還親自捐款給腦麻協會，展現滿滿愛心。

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