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《DOCTOR PRICE》揭醫界暗黑與人性掙扎 岩田剛典首演毒舌醫師

蒔田彩珠（左）、岩田剛典合作日劇《DOCTOR PRICE》。（friDay影音提供）蒔田彩珠（左）、岩田剛典合作日劇《DOCTOR PRICE》。（friDay影音提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕夏季日劇《DOCTOR PRICE》由岩田剛典與新生代女星蒔田彩珠搭檔演出，首次挑戰演出冷酷、毒舌醫師掮客的岩田剛典台詞量爆大，形容本作是「以醫院為舞台的勸善懲惡懸疑劇」。

岩田剛典的角色從醫師轉行成專門向醫院兜售醫師的職業仲介，劇中談判場面節奏緊湊，台詞量驚人，他笑說：「角色的個性幾乎是靠台詞堆起來的，一直講話、態度很差，但目的非常明確，這樣的反差反而讓我演得很痛快。」

蒔田彩珠飾演毒舌系的助理夜長亞季，她笑說：「漫畫裡夜長說完毒話會帶著微笑，我現在還在摸索怎麼讓那個表現自然又有說服力。」對於首次合作，蒔田表示從小就看岩田的作品，差點就脫口而出叫他「岩醬」，岩田則大讚蒔田親切又敬業，現場互動自然。

《DOCTOR PRICE》海報。（friDay影音提供）《DOCTOR PRICE》海報。（friDay影音提供）

劇中圍繞醫師轉職、醫界黑暗面與個人信念展開故事，蒔田推薦觀眾一定要期待鳴木的招牌台詞「但對我來說可能喔！」，岩田則保證每集都能帶來「既痛快又溫馨的結尾」；《DOCTOR PRICE》於friDay影音每週一同步上架。

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