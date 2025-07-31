樂天Dora捲小三風波停工多日 宣布回歸「公開露面」時間地點曝
Dora捲入小三風波演藝工作幾乎停擺。（翻攝自IG）
王靖惟／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩「Dora」小葳葳因捲入富商婚外情風波，不僅突然缺席公開活動，就連7月班表也完全消失，在社群神隱多日的她，先前才高調曬出舉辦生日會的美照，昨（30）也宣布將出席8月10日高雄夢時代一日店長活動。
Dora昨日在IG宣布將出席8月10日高雄夢時代的運動品牌快閃店，在下午2點到3點間以「一日店長」身分與粉絲面對面互動，不僅消費滿額可以合照，還能參加她的專屬一番賞抽獎活動，獎品包含她的合照親簽拍立得、親筆簽名物、應援包等多款商品。
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事實上，Dora遭影射介入富商婚姻後，不僅突然以「身體狀況不佳」為由取消高雄龍舟錦標賽工作，接下來也持續缺席樂天應援活動，事業幾乎停擺。雖然目前樂天女孩8月公布的班表中仍不見她的名字，但這次公開活動露面，似乎也預告著她即將回歸，之後是否會全面復出仍有待觀察。
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