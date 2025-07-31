重現「鑽石公主號」疫情危機 《戰疫前線》導演下月來台會影迷

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影《戰疫前線》改編自真實事件，重現2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」，導演關根光才宣布將於8月23日訪台，與台灣觀眾分享這個極具時代意義的故事。

松坂桃李（左）、小栗旬合作《戰疫前線》，守護船上乘客性命。（天馬行空提供）

《戰疫前線》集結小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介、森七菜等演員，還原當時生死交關的緊張現場。飾演災害派遣醫療團隊「DMAT」指揮官的小栗旬對於企劃做足厚厚一本田調，感到十分佩服。

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小栗旬表示，「我在讀完劇本後，深深感受到增本淳先生（企劃兼編劇）有多麼想拍這部電影，他的調查非常詳實，當中帶出了很多我過去從來不知道的資訊。這讓我覺得無論如何都要參與其中。」

日片《戰疫前線》改編自真實事件，重現發生於2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」。（天馬行空提供）

電影在日本上映後，劇組及演員們收到許多來自醫護人員的郵件，有人分享自己所在的醫院正是當年接收第一起新冠病毒感染者的醫院，當時不僅每天不斷接到來自各界民眾、媒體的電話，甚至有醫護人員的子女遭到托兒所拒絕進入。

對於影迷的回饋，導演關根光才說：「我們無法預測下一次這樣的危機何時會再來臨，這部電影上映後，可能會引發各種意見與爭論，但我認為那是必要的。」強調不希望單方面指責對方不同的立場，而是能透過對話去理解彼此的想法。

《戰疫前線》於8月29日在台上映。

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