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夜店女公關遭前男友狠絕奪命 孫生曝光私下暖舉

27歲谷姓女子遭前任報復狠割喉。（翻攝自IG）27歲谷姓女子遭前任報復狠割喉。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台北信義夜店擔任公關的27歲谷姓女子，昨（30）日晚間慘遭前男友攻擊身亡，突如其來的悲劇震驚網路社群。YouTuber團體「反骨男孩」前成員孫生得知噩耗後，也在社群發文表達哀悼，難以置信地寫下：「真的好扯」

據了解，谷女生前曾與劉姓男子同居，卻屢遭家暴，最終鼓起勇氣申請保護令。不幸的是，命案竟發生在她剛獲得法院核發保護令後的同一天，警方指出她因失血過多送醫搶救仍宣告不治。

孫生發文哀悼27歲夜店女公關。（翻攝自IG）孫生發文哀悼27歲夜店女公關。（翻攝自IG）

孫生發文坦言與谷女私交不淺，每回到她任職的店裡，總能感受到她的溫暖招待，不僅親切送上酒水，還十分體貼，讓他留下深刻印象，字裡行間都能看出他貼文中滿是婉惜的情緒。

劉男已被逮捕到案。（記者邱俊福攝）劉男已被逮捕到案。（記者邱俊福攝）

此外，在命案發生後，劉男逃往宜蘭外公家藏匿，警方連夜追緝，最終在今日凌晨將其逮捕歸案。谷女的父母得知噩耗後火速趕抵北部處理後續事宜，整起事件讓不少熟識她的人哀痛不已。

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