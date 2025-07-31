柯淑勤見「腦麻女兒本人」淚崩！王傳一曝她私下反差面

導演鄧安寧（左前起）、柯淑勤、李燕、王傳一。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕柯淑勤、王傳一、李燕、導演鄧安寧錄製東森實境節目《花甲少年趣旅行》本週播出新一集。由柯淑勤擔任第一天導遊，帶領大家展開一趟觸動心弦的尋憶之旅。

柯淑勤帶大家重返與王傳一出演的電視劇《在光裏的人》拍攝地點，嘉義大埔山區，當時因拍攝有長達兩個半月與當地餐館一家人朝夕相處，藉由花甲少年趣旅行再續這段珍貴緣分。王傳一感性表示：「拍戲時，我每天晚上都在這間餐館吃飯，我也會幫忙他們送便當到劇組。每天跑步經過他們家門口，也都會一直打招呼，就像對待自己的親媽媽、家人一樣。」

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柯淑勤也分享：「我們拍戲到了深山人煙稀少，但這時候有人願意每天煮好一鍋熱湯，等著你收工來喝，除了謝謝我不知道要說什麼。」鄧安寧在一旁也分享：「跟著他們回到這個地方，看到他們跟當地人的情感變得如此深刻很動人，雖然這天旅程忙到深夜，但這趟來的非常值得。」

柯淑勤見腦麻女兒淚崩。（東森提供）

更令人動容的是，在《在光裏的人》中柯淑勤與親生女兒杜蕾詮釋的母女角色本人，也位在嘉義大埔區，因此柯淑勤更親自到府探訪。

杜蕾飾演的是患有小腦萎縮症的吟淑，恰好吟淑曾向杜蕾提出一個令人鼻酸的請求：「可以給我妳的結婚照嗎？」希望能藉此稍稍彌補現實中難以實現的夢想，並由柯淑勤親手將承載祝福的相框送給她。

對此柯淑勤哽咽地說：「聽到這句話，我心裡真的好難過，因為對腦麻患者來說，要結婚實在太困難了。而且吟淑的媽媽還得獨自在山上四處打零工，才能勉強維持家計。」柯淑勤接著表示：「我只希望她們能好好的。雖然我演繹的是別人的故事，但那是一個真實發生在這對母女身上的故事。看著媽媽只能眼睜睜看著女兒一天天衰弱，卻無能為力，真的非常心痛。可是每次到她們家，她們卻永遠都用最開朗、最美的笑容迎接我。如果我的探訪，能讓她們每天都這麼開心，我非常願意。」

談及認為四人中反差最大的是哪位成員？其中柯淑勤與鄧安寧導演有著長達三十多年的交情，爆料鄧導女兒其實非常害怕自己。她透露，有一次鄧安寧夫妻倆帶著女兒到自家吃飯，沒想到女兒卻突然鬧脾氣，不肯吃飯，鄧安寧只好搬出柯淑勤的名號，威脅女兒：「妳不吃的話，六毛阿姨（柯淑勤）會罵妳喔！」沒想到事隔兩個禮拜後，鄧安寧的老婆竟再度致電柯淑勤，請她幫忙勸勸女兒要好好吃飯。

鄧安寧也笑說：「我女兒從小就怕她！」就連王傳一也分享：「柯姐天生的個性，就比較容易讓人尊敬。」此外李燕表示，她對柯淑勤的印象，一直停留在20年前合作時的模樣，覺得她是一位非常嚴肅、自律的女演員，「但這次能和柯姐一同旅行，才發現她其實非常善良體貼，無論是對工作人員，甚至對小人物們都一樣的溫暖。」

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