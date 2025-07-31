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美乳女神席德妮史威尼出事了 「廣告1台詞」疑涉種族歧視

美乳女神席德妮史威尼近日因廣告台詞惹議。（歐新社、翻攝自品牌IG）美乳女神席德妮史威尼近日因廣告台詞惹議。（歐新社、翻攝自品牌IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）憑《高校十八禁》走紅，近年更成為時尚品牌寵兒。席德妮最近接下美國牛仔褲品牌「American Eagle」代言，怎料卻因拍攝的廣告影片中的「1句話」引爭議，被外界質疑涉及種族歧視及白人較優越的思想。

席德妮史威尼接下牛仔褲品牌廣告，台詞遭疑種族歧視。（翻攝自品牌IG）席德妮史威尼接下牛仔褲品牌廣告，台詞遭疑種族歧視。（翻攝自品牌IG）

席德妮拍攝的American Eagle牛仔褲廣告，主題圍繞一句英文雙關。在其中一部短片中，牆上先是出現「Sydney Sweeney Has Great Genes（席德妮史威尼有良好基因）」的塗鴉，下秒席德妮就用油漆將「Genes」劃掉，換上與其同音的詞「Jeans（牛仔褲）」，轉為稱讚她穿的褲子品質很優。

雖然此廣告詞本意應為創意雙關，卻引不少網友怒火，認為這樣的用詞有美化白人的基因以及種族歧視的嫌疑，也有人解讀該品牌是白人至上主義，憤怒的網友紛紛湧入留言「再也不會買這家牛仔褲」、「對你們真的很失望」。

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