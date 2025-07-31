籃籃突揭童年往事 反遭詹姆士虧：從小難相處

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士、籃籃錄製公視台語台《行！鬥陣出國去！》與來賓夏語心、林莎、台語顧問老師李勤岸前往韓國首爾，找尋視詹姆士為偶像、自學廚藝且在當地開臺灣餐廳的宋伯，在他的帶領下前往影集《魷魚遊戲》故事背景的水踰傳統市場。

籃籃逛市場忍不住偷拍帥氣歐巴被發現。（公視台語台提供）

在還沒見到宋伯前，詹姆士、籃籃等人就在市場裡抵抗不了美食的誘惑，購入辣炒年糕、炸物等韓式小吃。宋伯接著帶大家採購生鮮食品時，籃籃被販售海鮮的帥氣歐巴迷住，情不自禁的拿出相機拍攝，「認真的男人最帥氣！」歐巴老闆看到照片後，則大方地向籃籃示愛，用中文大喊：「我愛你」，讓籃籃相當害羞。

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談到小孩的教育，籃籃分享自己小時候幼稚園轉學的故事，「我那時坐在溜滑梯上一直哭，哭了一個月，不想跟大家跳健康操」，話還沒說完，就被詹姆士揶揄：「所以你從小就難相處了」。

阿媽帶大的籃籃表示，小時候要從阿媽家搬回去跟爸媽住時，她一直哭鬧著要回阿媽家，她落下眼淚說道：「因為我一直想阿媽，我一直就跟媽媽說『我要阿媽，我不要媽媽』，小時候真的很不懂事，我對媽媽很抱歉」。

夏語心（左起）、籃籃、詹姆士、林莎穿韓服合照。（公視台語台提供）

詹姆士特別準備韓國特色美食「魟魚」要讓眾人品嚐，濃郁的阿摩尼亞味道，讓在當地定居5年的宋伯至今都無法接受。大膽的林莎率先挑戰，夏語心、籃籃也接著品嚐，3人咀嚼幾口後都因為受不了而吐出，「那個味道還留在喉嚨耶」。

詹姆士品嚐了宋伯的牛肉麵、排骨飯、鳳梨蝦球等料理，突然收起笑臉的說：「你要聽老實話還是好聽話？」讓氣氛十分緊張。詹姆士除了給建議，還主動的交換聯繫方式，甚至親自示範牛肉麵作法，他霸氣的說：「你如果有什麼問題都隨時問我」，他也透露自己不曾評論他人料理，因為他不認為自己非常厲害，願意教宋伯是因為看到了宋伯在異地打拚的堅毅。

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