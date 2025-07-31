柯南賣到近2億！《獨眼的殘像》新增片尾彩蛋 鬼滅前再催台灣票房

柯南劇場版歷久不衰，儘管是疫情後，台灣仍可賣出破億佳績。（普威爾提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《名偵探柯南 獨眼的殘像》自6月25日上映之後獲得好評，截至7月29日為止全台票房已突破1億9500萬元，即將邁入2億元大關。

儘管是後疫情時代，民眾觀影習慣改變，但柯南劇場版近年票房仍相當穩健，在台灣票房基本上都能破億，接下來8月8日《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將接力登場，勢必又將在台灣掀起日本動畫電影熱潮。

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《名偵探柯南 獨眼的殘像》邁向2億票房。（普威爾提供）

《名偵探柯南 獨眼的殘像》在日本上映一個多月之後，突然於5月30日的ScreenX版首映影片中加入一個全新的片尾彩蛋「29彈超特報」，這個彩蛋影片中所出現的角色對白，為明年29彈電影的型態之謎提供了有力的線索。而台灣片商經過一番努力之後，終於獲得日方許可在台灣戲院放映，自8月1日起，ScreenX版、ATMOS版或一般數位版都可以看到關於「29彈超特報」的片尾彩蛋。

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