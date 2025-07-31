讓美媒嚇到飆髒話！薩諾斯《凶器》尋失蹤兒創爛番茄100％滿分開盤

喬許布洛林在《凶器》尋找失蹤兒童。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的全新驚悚鉅作《凶器》於爛番茄影評網上一開盤就衝上100%滿分完美好評，堪稱繼《罪人》後又一滿分神作。電影找來「薩諾斯」喬許布洛林、新科「銀色衝浪手」女星茱莉亞加納主演，兩人聯手尋找從半夜失蹤的一群孩童，沒想到卻意外揭開小鎮最詭異的秘密。

搶先看過電影的美國媒體皆給出極高評價，更有記者表示這部片讓他嚇到全身發抖，在戲院裡不斷尖叫、狂飆髒話，片商也宣布將在父親節當天及隔天（8月8日、9日）在全台影城搶先舉辦「不爆雷試膽場」，歡迎驚悚片影迷、自認不怕被嚇的觀眾，搶在電影正式上映前挑戰這部讓美國影評又怕又愛的全新驚悚電影。

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新科「銀色衝浪手」女星茱莉亞加納在《凶器》有精彩演出。（華納兄弟提供）

該片劇情描述一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。

導演札克克瑞格過去曾以《宿劫》精彩的劇情驚豔全球影迷，這次由他一人身兼製片、導演、編劇及配樂，打造出超乎想像、劇情層層翻轉的全新驚悚觀影體驗，他更向觀眾保證「絕對猜不到劇情走向，所以希望看過的觀眾能為結局保密，讓其他人能享受劇情瘋狂展開的觀影體驗」。

《凶器》將於8月14日在台上映，8月8日至9日於全台威秀影城搶先舉辦「不爆雷試膽場」，購票即可獲得電影限定貼紙與手記小卡，詳情請洽影城。

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