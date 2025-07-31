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優格姐姐簽好離婚協議書…遭網轟「小孩真衰」本人反擊了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林姵君曾是兒童台的「優格姐姐」，於2016年嫁給「電競教父」實況主Xargon，兩人育有一對子女。近日她登上咪妃的Podcast節目，提及差點離婚的過程，卻遭網友批她的想法太自私，對此她也正面回應了。

優格姐姐談起當初差點離婚的過程。（翻攝自IG）優格姐姐談起當初差點離婚的過程。（翻攝自IG）

林姵君日前在節目中透露，當時和老公婚姻亮紅燈時，其實曾試圖找婚姻諮商，但遭對方反對，直到她簽好離婚協議書，老公態度才軟化表示「我們再努力一下」，夫妻倆最終攜手走過危機，維持婚姻至今。

節目中，咪飛就好奇當初有沒有為了孩子感到掙扎，林姵君坦言確實有，但她認為，在成為開心的媽媽之前，應該先成為開心的林姵君，她希望能先思考自己真正想要的生活，無論是離婚或繼續，每個人都有選擇的權利。

而林姵君的言論，意外引起網友抨擊，甚至遭批評「這個小孩你生出來的，然後你生下來之後，在他還沒有足夠的行為能力和選擇權時，選擇只考慮自己，那只能說他被妳生下來真的衰小。」

面對網友撻伐，林姵君也正面回應，表示現今有很多媽媽都被這種「犧牲才是愛」的觀念綁架，但她強調「孩子不需要犧牲的愛」，反而是要看見父母為自己做選擇的樣子，讓孩子明白「人有選擇自己的權利」。

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