胡瓜帶團旅遊出狀況 「里民頭暈不適」小禎緊急出手

胡瓜（中）、葉欣眉（左起）、Janet、胡釋安、小禎帶團出遊。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、小禎、「安安」胡釋安錄製客台《胡來旅行社》，本週他們帶著四位來自國外的交換學生繼續探索苗栗的好玩景點。一行人在體驗完傳統農作的割稻與打穀後，更捲起褲管直奔海邊石滬，下海挑戰捕魚任務。旅行社更接到來自里長的委託，希望幫忙安排一場里民出遊。

沒想到大家來到柿園體驗製作柿乾時，這看似悠閒的活動竟引發激烈「削皮大賽」，大家做得不亦樂乎、完全不想停下來，逼得社長瓜哥急忙大喊：「我們是觀光團，不是勞改團啦！」

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就在眾人頭疼要如何協助婆婆媽媽組成的里民團時，「Janet」謝怡芬驚喜現身支援，讓大家又驚又喜，瞬間士氣大振。

身為特派員的Janet，這次特地從美國飛回來參與節目，自己也開心加入柿乾製作行列。她笑說，雖然家裡也種柿子，但從來不知道該怎麼處理，多虧熱情的里民媽媽耐心教學，讓她立刻上手，被誇「有慧根，一教就會」。

除了Janet之外，這次還有另一位特派員葉欣眉，親和力十足的她與里民互動自然，像是對待自家長輩般，提供無微不至的照顧，也大大提升旅行社戰力。

正當瓜社長貼心叮囑大家要發三人自製的巧克力餅乾補充體力時，小狀況卻突然發生，一位阿婆因血糖偏低突然感到頭暈不適。幸好經理小禎立刻察覺異狀，主動留下來陪伴阿婆，並協助聯絡護理師前來評估狀況，經過休息後阿婆也順利恢復。

胡瓜事後有感而發地說：「以往經驗告訴我們，帶長輩出門一定要每隔幾小時提醒喝水、補充食物，才能避免身體不適。」

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