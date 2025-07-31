73歲最強老爸傳戀上小15歲波神潘蜜拉 首映互動藏不住

連恩尼遜（右）和潘蜜拉安德森因合作《脫線神探》被爆擦出愛火。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「最強老爸」連恩尼遜最近傳出與合作新片《脫線神探》的「一代波神」潘蜜拉安德森擦出愛火，更被爆料兩人交往中。其實早在去年10月，連恩就曾於《時人》的專訪中提到，自己已經對感情生活踩了煞車。

當時被問及是否還會約會，73歲的連恩簡潔地回答：「不，簡單來說，我已經過了那個階段。」他曾與《天生一對》女星娜塔莎李察森結婚，兩人從1994年一路走到2009年她45歲過世。在太太過世一年多後，他曾與英國公關高層芙蕾雅聖約翰斯頓交往，這段感情維持了兩年。

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如今，58歲的潘蜜拉與連恩正「享受彼此的陪伴」，根據一名參與《脫線神探》拍攝的工作人員表示：「他們是認真的，顯然彼此都深深著迷。」這段情愫在全球宣傳期間展露無遺。本週二（29日）兩人上《Today》宣傳時，鏡頭一轉過去，還故意假裝正在親熱。而就在一週前的倫敦首映會上，兩人也被指互動良好。

連恩去年受訪時也對潘蜜拉讚不絕口：「我瘋狂愛上她了，首先，她非常好合作。我對她的讚美說不完，說真的。她沒有什麼大明星架子，只是專注在工作上。她有幽默感，又很容易相處。她在這部電影裡會表現得非常棒。」

潘蜜拉也回敬了好評，稱連恩是「完美的紳士」。她說：「他讓你發揮出最好的一面……他的尊重、善意與豐富的人生歷練讓人感動。能和他一起工作真的是一種榮耀。」

雖然兩人具體何時開始發展戀情仍未明朗，不過潘蜜拉日前接受《娛樂週刊》訪問時暗示，在拍戲過程中兩人關係仍屬「柏拉圖式」，「我們常和劇組一起外出吃飯，我還邀請他和他的助理，來跟我和我的助理一起享用浪漫晚餐，讓我們的關係在拍攝期間維持『專業的浪漫』。」或許兩人真的將這份浪漫昇華成另一個層次也說不定。《脫線神探》將於8月22日在台上映。

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