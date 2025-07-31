溫碧霞慶生「側身簍空」雪乳全看光 老公對養子1舉動惹議

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星溫碧霞曾在《封神榜》 飾演妲己一角走紅，有「最美妲己」美名，2000年甜嫁富商何祖光淡出演藝圈，兩人未有生育，在中國收養一名被遺棄在火車站的孤兒，並尋求醫生替他把皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫，而昨（30）天是溫碧霞59歲生日，一家三口相聚慶生，卻因為老公對養子的一個動作引起爭議。



溫碧霞慶59歲生日。（翻攝自抖音）

有網友在社群平台小紅書分享一段影片，只見溫碧霞一家三口聚在一起慶生，她身穿米色長裙，胸前挖深V，側身全簍空，打扮相當性感，讓好身材一覽無遺，迎來59歲的她保養得宜，讓網友不禁大讚是「美魔女」。

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然而，慶生過程中出現小插曲，原先溫碧霞的老公與養子同時站在她的右手邊，養子想親她的臉頰，但沒有親上。豈料，溫碧霞老公突然一手從背後扯住養子的衣領，見此，溫碧霞便叫養子站到她的左手邊，後來溫碧霞又叫老公和養子各親她一邊臉，她的養子親了她，老公卻沒有親她，一家三口隨即拍了合照。

溫碧霞老公扯養子衣領惹議。（翻攝自小紅書）

溫碧霞老公扯養子衣領的舉動引起爭議，不過，有網友認為，這是因為養子往後退時失去重心，溫碧霞老公才伸手拉一拉他避免跌倒。

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