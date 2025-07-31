日BL男星「非禮女翻譯」被捕 辯稱「想請她陪我上廁所」

〔記者王靖惟／台北報導〕25歲日本男星上村謙信演出BL日劇《未成年》爆紅，日前曾赴香港舉辦粉絲見面會，不料當晚慶功宴時，卻對隨行女翻譯伸「鹹豬手」，遭警方逮補，遭公司「星塵娛樂」大動作解約並退出團體，昨日（30）再開庭，上村謙信喊冤表示：「只想請女方陪上廁所」。

上村謙信以BL日劇爆紅，卻爆出非禮女翻譯。（翻攝自X）

上村謙信到香港會粉絲，而該受害女子則擔任活動翻譯，不料上村謙信和工作人員到旺角慶功時竟非禮女翻譯，受害女翻譯在社工陪同下報警，警方將上村謙信逮補。

請繼續往下閱讀...

女方女同事亦出庭作證，指出當晚曾親眼目睹上村的手掌碰觸女翻譯大腿，女方當下感到害怕，更情緒崩潰稱對方反覆騷擾、勸也勸不聽；而上村律師則提出上村謙信當時以日文發聲，意思可能是想請女方陪他去廁所，不過說法不被採信。

據港媒報導，上村謙信表示當晚出示手機，只是想邀對方加入其LINE粉絲群，不過該女否認。而上村的律師則質疑，女方當時感受到不適，為何沒有當場拒絕，該女解釋當下因驚嚇無法即時反應，「我當時真的嚇到了，不知道怎麼辦」，上村謙信在香港犯下「猥褻侵犯罪」，據香港《刑事罪行條例》第二條，猥褻行為最高可判2年監禁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法