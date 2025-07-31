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接棒演出007太浪費？「金牌特務」自認不會是好人選

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第26部007龐德電影，日前已宣布將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，外界好奇誰會接棒演出全新的「殺人執照持有者」007詹姆斯龐德。35歲的「金牌特務」泰隆艾格頓最近接受專訪時親自否認了自己有意成為下一任龐德，更說自己不會是個好人選。

儘管泰隆曾在馬修范恩執導的《金牌特務》系列中擔任主角，具備間諜片經驗，但他最近接受《Collider》專訪時表示，他並不認為自己適合接下新版龐德系列的重任。

泰隆艾格頓否認有意成為下一任龐德，更說自己不會是個好人選。（資料照，Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓否認有意成為下一任龐德，更說自己不會是個好人選。（資料照，Apple TV+ 提供）

泰隆強調自己非常喜愛這個角色，尤其欣賞丹尼爾克雷格時期的演出，「但我覺得我不會演得好，而且我認為現在有很多更酷、更年輕的演員更適合這個角色。對我來說這會是種浪費。」

但泰隆也補充，自己並不排斥未來參與更具商業性的作品，「我現在正處在人生一個階段，像你說的，我可能比較傾向於接觸那些在創作上與我有所共鳴的項目，但我相信這樣的感覺不會一直持續。」

泰隆最後表示：「演出詹姆斯龐德是一個很大的挑戰，而且，就我所知，目前也沒有人來找我演。不過老實說，那可能也不是最能讓我快樂的角色。那是一個巨大的責任，幾乎會佔據你的人生。」

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