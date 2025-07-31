晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大難不死將回歸漫威宇宙！鷹眼掛保證緊身衣裡身材好看

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「鷹眼」傑瑞米雷納2023年發生一場近乎致命的除雪車意外大難不死，中間也曾因片酬問題鬧得不愉快，但他最近受訪時表示，自己已經準備好重返漫威電影宇宙。

「鷹眼」傑瑞米雷納表示，已經準備好重返漫威電影宇宙。（漫威影業提供）「鷹眼」傑瑞米雷納表示，已經準備好重返漫威電影宇宙。（漫威影業提供）

傑瑞米近日接受《帝國》訪問時表示，他已準備好再次飾演鷹眼，更補充，不論是Disney+ 影集《鷹眼》第二季，或是漫威電影宇宙中的其他作品，他都樂意參與。「我一直都很開心能身處那個世界，我愛那些夥伴，也熱愛這個角色，我確信我們最終會拍《鷹眼》第二季，也會做其他的事，我樂於其中。」

提到除雪車意外後身體狀況，傑瑞米表示已經恢復了超過150%，身體也準備好應付漫威作品中的特技需求，「健康與身心狀況成了我人生中的核心，這就是我能復原的原因，儘管年紀漸長，我卻覺得自己比以前更強壯。當然，我還是有些問題，比如肌腱與柔軟度、活動範圍上的限制，但我花了很多時間讓自己變得更好、更強壯。」

他坦言要不是當初被輾過，可能不會這樣努力，但自己的身體也在為這類型的作品做準備，更說「我不知道大家是否還想看我穿緊身衣，但我保證我的身材在緊身衣裡會很好看！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中