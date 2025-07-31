大難不死將回歸漫威宇宙！鷹眼掛保證緊身衣裡身材好看

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「鷹眼」傑瑞米雷納2023年發生一場近乎致命的除雪車意外大難不死，中間也曾因片酬問題鬧得不愉快，但他最近受訪時表示，自己已經準備好重返漫威電影宇宙。

「鷹眼」傑瑞米雷納表示，已經準備好重返漫威電影宇宙。（漫威影業提供）

傑瑞米近日接受《帝國》訪問時表示，他已準備好再次飾演鷹眼，更補充，不論是Disney+ 影集《鷹眼》第二季，或是漫威電影宇宙中的其他作品，他都樂意參與。「我一直都很開心能身處那個世界，我愛那些夥伴，也熱愛這個角色，我確信我們最終會拍《鷹眼》第二季，也會做其他的事，我樂於其中。」

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提到除雪車意外後身體狀況，傑瑞米表示已經恢復了超過150%，身體也準備好應付漫威作品中的特技需求，「健康與身心狀況成了我人生中的核心，這就是我能復原的原因，儘管年紀漸長，我卻覺得自己比以前更強壯。當然，我還是有些問題，比如肌腱與柔軟度、活動範圍上的限制，但我花了很多時間讓自己變得更好、更強壯。」

他坦言要不是當初被輾過，可能不會這樣努力，但自己的身體也在為這類型的作品做準備，更說「我不知道大家是否還想看我穿緊身衣，但我保證我的身材在緊身衣裡會很好看！」

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