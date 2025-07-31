黃文星目擊街頭警匪追逐 公開行車記錄器影片：太震撼

黃文星近期暫離《好運來》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃文星在民視八點檔《好運來》飾演調查局菁英，因角色「黃育成」被安排參與跨國緝毒組織任務，近期戲分暫停，他趁空檔享受生活，沒想到29日卻在街頭意外目擊猶如電影情節的「警匪追逐戰」，畫面在網路上掀起熱議，網友驚呼：「根本Live版警匪片！」

黃文星親眼見警匪飛車戰，公開行車影像。（翻攝自臉書）

黃文星在社群分享影片，他行駛在路上時，右前方巷子突竄出一輛白色轎車，接著兩名員警騎機車緊追在後，白車不顧紅燈，硬是從兩輛等候紅燈的車中間擠過，導致兩車明顯被撞開，整起過程驚險萬分，畫面猶如在拍攝動作片。他驚魂未定說：「白車硬從兩台車中間闖過⋯就發生在眼前，太震撼。」親眼見證「警匪追逐現場」，讓他直言：「希望現場沒有人員受傷，一切平安。」

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黃文星。（翻攝自臉書）

影片曝光後湧入大批網友留言：「好可怕」、「這畫面太刺激」、「八點檔都沒這麼驚險」、「壞人撞了兩台車還逃跑」、「太可怕了」、「八點檔真實上演」、「當下看到超猛的，後來就發現有人受傷了，不過還好人抓到了」。

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