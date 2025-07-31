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（連線報導）拒絕假面人生！《星期三》珍娜直面名聲焦慮「名字不再屬於我」

珍娜奧特嘉回歸Netflix熱門影集《星期三》第2季。（Netflix提供）珍娜奧特嘉回歸Netflix熱門影集《星期三》第2季。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線報導〕Netflix熱門影集《星期三》第2季第1部即將上線，日前於倫敦舉行全球記者會，導演提姆波頓率領主要演員珍娜奧特嘉、凱薩琳麗塔瓊絲等人一同出席。因飾演「星期三」爆紅的珍娜形容，第2季角色情緒層次更豐富，她也對角色的肢體語言和情緒反應都更為明確，「有時如果劇中出現她不會有的反應，我會選擇直接走出鏡頭！」

星期三在本季裡因解決了首季的事件，在奈落學院聲名大噪，但聰明陰鬱的她其實並不渴望這一切。相較於角色本身經常苦惱於成名帶來的困擾，22歲的珍娜倒顯得雲淡風輕。接受外媒訪問時表示以前可能會在意，但現在覺得沒什麼意義。

雖然劇中角色有些陰暗，但9歲就演戲的珍娜表示，其實小時候演的都是很書呆子、尷尬的角色，從來沒被認為是那種陰暗類型的人，「所以現在大家好像都把這種風格當成我的招牌，覺得有點有趣。以前劇本裡總形容我像老鼠一樣、很聰明但缺乏自信。」

珍娜奧特嘉因演出熱門影集《星期三》爆紅。（Netflix提供）珍娜奧特嘉因演出熱門影集《星期三》爆紅。（Netflix提供）

儘管她希望未來的新作品能打破這種既定印象，但珍娜坦言，像星期三這樣的角色，充滿複雜層次，對演員來說極具挑戰與吸引力，「但有趣的是，當人們一旦把你歸類成某種形象，就只想你一直維持那樣。如果你嘗試跳出框架，他們反而會失去興趣。」

珍娜也坦言自己「被嚴重誤解」，甚至覺得自己的名字如今「不再屬於自己」，「我討厭別人對我有預設立場，而這份工作很大一部分就是要接受別人對你做出的各種假設。」她甚至坦言在街上被粉絲認出「總是會感到害怕」，有時候甚至會遭受辱罵：「有些人因為你沒停下來理會，就會在你母親面前叫你很難聽的字眼，真的非常可怕。」

由於出道早，珍娜說最希望自己早點學會的是，在這個總是想抹煞你個性的環境中，如何堅持作為一位創作者的自主性，「我希望那時候能對自己更有信心，我總覺得自己得裝成另一個樣子、戴上一張不同的面具，因為想得到角色實在太難，競爭太激烈，到處都被拒絕，我並不總是他們想找的那個人。」

珍娜奧特嘉認為在影集《星期三》飾演星期三極具挑戰與吸引力。（Netflix提供）珍娜奧特嘉認為在影集《星期三》飾演星期三極具挑戰與吸引力。（Netflix提供）

如今擁有更多選擇權的珍娜也說，自己不願再當個「工作機器」，希望能更主動安排自己的時間與心力投放方向，「以前有人建議我要為了別人改變自己，對一個年輕女孩來說，這種話真的會讓人很困惑，」她補充，「我不知道這對心理會造成什麼影響，但經歷這一切後，我才終於明白，這些事我早該懂得。」

被問到是否希望自己的表現，以及她面對工作的方式，能鼓舞年輕觀眾，珍娜先是表示「我很難這樣看待自己」，但也認為星期三堅強、有勇氣，也很有自信，從不低估自己，總是在努力學習新事物，同時充滿好奇心，「我真的認為她對女孩們是個很好的榜樣！」

《星期三》第2季第1部將於8月6日在Netflix上線，第2部將於9月3日接力登場。

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