「平成歌姬」濱崎步必知5大事蹟！無懼失聰大展女王魅力

濱崎步來台連唱兩天，掀起搶票熱潮。（大步整合行銷提供提供）

〔記者鍾志均／專題報導〕日本歌壇天后「步姊」濱崎步暌違17年，昨（30）提前來台為小巨蛋演唱會暖身，300多位粉絲擠爆桃機第一航廈，只見心繫粉絲的步姊隨後錄影片，投入練舞，一刻都不得閒；以下盤點步姊出道以來5大事蹟，端看天后風範如何養成。

濱崎步天后養成之路經歷過坎坷，堅持不懈的精神走到現在。（大步整合行銷提供提供）

1. 出身單親家庭，從小打工補貼家用

濱崎步雖然看似光鮮亮麗，實際上從小遭父親離棄，由母親和祖母撫養長大；她7歲擔任福岡地區模特兒補貼家用，藉此減輕家中負擔，後來因忙於打工，中學時期不畏懼和「暴走族」混在一塊，曾經歷青春期的叛逆和迷惘。

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14歲時，濱崎步離開故鄉福岡，前往東京打拚，直到被avex唱片星探挖掘，自此走上演藝圈；經歷過年少輕狂的她，後來在創作上融合孤獨、自我認同等，或許和她青少年時期的經歷有關，她也認為透過寫歌，抒發心情是不錯的。

濱崎步（左）早年和長瀨智也有過一段情。（翻攝自X）

2. 最早是演員出道，曾和長瀨智也談情

濱崎步赴東京追夢時，最早是在1993年參加朝日電視台電視劇《雙胞胎教師》試鏡，1995年濱崎步在電影《流砂歲月》首次擔任女主角，也曾以「浜崎くるみ」參與過劇集、小眾電影演出。

最讓粉絲熱議的，莫過於濱崎步當時和長瀨智也合作《雙胞胎教師》擦出愛火，當年只有15歲的兩人，愛情悄悄萌芽，甚至曝光「天使心」刺青合照，成為一段佳話；甚至到了2001年，濱崎步還曾秀婚戒大曬恩愛，只是這段情到了2007年宣布破局，濱崎步當時寫下長文表示：「我和他永遠都是朋友，像是家人的朋友。」

濱崎步在香港演出掀起熱潮。（大步整合行銷提供提供）

3. 經歷兩段婚姻，大膽分手、談離婚

濱崎步有過兩段婚姻，首任丈夫是2011年和外國演員Manuel Schwarz結婚，不過該婚姻只維持一年就斷開，據日媒報導，夫妻倆在洛杉磯警局談離婚，當時甚至還傳出雙方互毆，打到鼻青臉腫，狼狽收場。

直到2013年12月，濱崎步宣布再婚，男方是25歲美籍男友Tyson Bodkin，可惜這段婚姻也只維持3年告終；感情世界向來神秘的步姊，曾推出半自傳《M 我珍愛的人》記錄出道點滴，曾首次公開和Avex公司社長松浦勝人的一段情，直言對方是「讓我不惜自我破滅，深愛過的一個人」，大膽分手、享受「為愛而生又毀滅」的過程，正是她敢愛敢恨的女王象徵。

濱崎步出道27年魅力不減。（大步整合行銷提供提供）

4. 左耳失去聽力，對歌唱事業永不放棄

早在2000年左右，步姊就開始有耳疾問題，直到2008年，她正式對外宣布左耳完全失去聽力，無法治癒；由於她曾在彩排時因身體失衡，自1.5公尺舞台摔落，導致左耳聽力惡化，不過她並沒因為身體缺陷而陷入恐慌，反倒表示「會用剩下的右耳一直唱下去，直到它到達極限為止」，感動歌迷。

由於聽力受損會影響平衡感，濱崎步面對歌手生涯困境，她仍不輕言放棄，表示會將最好的歌曲傳達給支持已久的粉絲，並希望將這份勇敢、堅定的正能量傳遞給更多人。

5. 首張專輯一鳴驚人，堪稱出道即巔峰

1999年元旦濱崎步發行首張專輯《A Song for ××》，首週就占據公信榜排行第一位，同時首週（雙週合併計算）銷量高達54萬8210張，成為她標誌性的一張專輯，同名歌曲更成為濱崎步出道以來，舉足輕重的歌曲之一。

1999年正值日本唱片業高峰期，步姊當年底時首開先例，同時發行第二張原創專輯《LOVEppears》（愛現）與單曲《appears》，在歌詞創作上用心、真誠描繪戀人互動，打動無數歌迷。

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