王嘉爾痛寫人生日記「反省很多」 自剖心聲：像是在排毒

王嘉爾暌違3年推出新專輯《MAGICMAN 2》。（TEAM WANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓團GOT7香港籍成員王嘉爾暌違3年推出個人專輯《MAGICMAN 2》，發行首週即登上美國告示牌專輯榜第13名，創下華人歌手專輯在該榜單的歷史新高。

王嘉爾新專輯發行首週登上美國告示牌專輯榜第13名。（TEAM WANG提供）

《MAGICMAN 2》發行首週即空降美國告示牌Billboard 200專輯榜第13名，銷量突破32,000張，同時拿下專輯銷售榜第4名、黑膠專輯榜第3名、獨立專輯銷售榜第2名，更首次擠進Spotify美國專輯榜前10名。

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王嘉爾新專輯講述如何接納自己的光明與黑暗。（TEAM WANG提供）

王嘉爾昨（30日）得知成績後，開心在微博向粉絲報喜，也感性表示：「感謝你們從一開始到現在一直包容我，感恩支持我的你們，對我的耐心，謝謝你們給我機會去表達自己。」談到新專輯，他說《MAGICMAN 2》是自己所經歷的一切，「我學到了很多，也放下了很多，也反省了很多，所有做錯的事情，包括我自己的問題，謝謝你們願意聽。所有的回饋我都會看，會反省，正如長輩常說的：『有則改之，無則加勉』」。

王嘉爾分享道：「整張專輯講述的是我對行業、社會、人性、家庭和現實的感受。我該如何從生活的高低起伏中恢復過來？我該如何找到自己的平衡和中心？」專輯的歌詞逐字源自他的個人日記，他說：「這感覺像是一種排毒。」

王嘉爾第一次將屬於自己的故事和日記變成音樂。（TEAM WANG提供）

王嘉爾近來赴美宣傳新專輯，所舉辦的簽名會場場座無虛席，排隊進場的粉絲繞行數個街區，掀起大量線上熱議與討論。專輯主打曲《Made Me a Man》在各大平台迅速走紅，YouTube首週點擊突破650萬次。單曲《GBAD》熱度持續攀升，激發全球網友創作二創影片，YouTube觀看次數已超過3200萬，人氣居高不下。

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