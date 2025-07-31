春麵樂隊度過蜜月期 歷經高低起伏出現大改變

〔記者陳慧玲／台北報導〕春麵樂隊曾以單曲《我在你的眼睛我看到了你》獲得金音創作獎最佳跨界或世界音樂單曲獎，也曾以《到底》榮獲第32屆金曲獎「最佳客語專輯獎」，最近推出第二張客語創作專輯《下回上去》，邀來蕭賀碩擔任製作人。

春麵樂隊推出新的創作專輯。（春麵樂隊提供）

由主唱「啊喬」賴予喬，以及低音單簧管「高高」高承胤、吉他手葉超、單簧管楊蕙瑄組成的春麵樂隊，歷經了一些高低起伏，高高談到：「第一張專輯4個團員都還是蜜月期，當時作品的狀態也是啊喬剛開始練習爬山，彼此學習和團員相處，尋找蹺蹺板的平衡。」另外高高也說：「第二張專輯，啊喬爬山的能力增進了很多，過程也和團員分享了許多山上風景與心情，團員之間也開始面對許多不同狀態的問題與討論。」

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《下回上去》專輯裡，11首全新創作記錄著春麵樂隊透過主唱啊喬每一回登山後帶回來的山上風景分享，開啟這些年彼此對於生命與內在的探索，主唱啊喬坦言：「去年TIFA《後現代登高指南》時，其實挫折感滿大」，之後把團員們的體驗寫成歌。

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