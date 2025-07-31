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娛樂 最新消息

B.I台北演唱會倒數一週 難忘寶島美食「期待再嗑牛肉麵」

B.I將在8月8日登上台北國際會議中心開唱。（寬宏提供）B.I將在8月8日登上台北國際會議中心開唱。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國全能創作歌手B.I將於8月8日TICC舉行個人全新巡演，時間倒數一週，他最想來台大嗑牛肉麵，另外台灣觀眾投入欣賞表演的模樣，令他最印象深刻。

B.I去年造訪台北表演，表示：「記得一開始觀眾還有點害羞，但後來情緒越來越投入後面的演出，那種轉變真的令人感動。」不只音樂，B.I也對台灣美食念念不忘：「我最喜歡台灣的牛肉麵，希望這次能再吃到！」

B.I將在8月8日登上台北國際會議中心開唱。（寬宏提供）B.I將在8月8日登上台北國際會議中心開唱。（寬宏提供）

對於演唱會內容，B.I透露：「這次演出會結合我第三張專輯《WONDERLAND》的主題，跟以往偏向強烈節奏與活力感的風格不同。」

他表示最喜歡這次專輯的歌曲《Free Fall》其中一句歌詞：「命運告訴我要去愛你。」歌詞對他來說蘊含多種意義，也希望這樣的情感能透過舞台傳達給大家。

而B.I也不吝嗇分享如何獲取創作靈感，「與其在關在錄音室，靈感比較容易在跟自己獨處的時光裡出現，像是洗澡或是開車散步等等的時刻。」強調對於台北演唱會既緊張又期待，承諾會以百分百的能量和誠意回應粉絲。

B.I《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》門票開賣中，購票可洽寬宏售票。

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