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娛樂 最新消息

「無論誰停，都會爆炸」《96分鐘》神秘男燒傷妝容登場

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣「高鐵」災難動作鉅片《96分鐘》發布正式預告，從台北鬧區爆炸威脅，延伸至高鐵密閉車廂內的極限對決，更有神秘黑衣男以燒傷妝容震撼登場，點燃觀眾好奇心。

《96分鐘》斥資台幣1.6億打造，故事設定在限時爆破的高鐵列車上，在驚險絕境中展開分秒必爭的生死接力，預告揭露當炸彈威脅全面擴大，無論誰停，都會爆炸！

蔡凡熙在電影《96分鐘》飾演神秘客，背負創傷過去。（華影國際提供）蔡凡熙在電影《96分鐘》飾演神秘客，背負創傷過去。（華影國際提供）

預告曝光蔡凡熙顛覆過往陽光暖男形象，化身神秘客「楊澧輝」，冷峻氣場與狠勁十足的眼神令人耳目一新；導演洪子烜大讚：「蔡凡熙詮釋背負過去創傷、選擇以極端手段發聲的年輕人，讓這個角色既可怕又讓人心疼。」

每次拍戲前需花近4小時完妝的蔡凡熙坦言：「這次演出對我是一大突破，不只是外型的轉變，心理狀態更是緊繃。情緒必須壓抑到極致，卻又隨時可能爆發，我每場戲都像在把自己炸開。」

林柏宏在電影《96分鐘》有一場和蔡凡熙的激烈打戲。（華影國際提供）林柏宏在電影《96分鐘》有一場和蔡凡熙的激烈打戲。（華影國際提供）

《96分鐘》正式海報。（華影國際提供）《96分鐘》正式海報。（華影國際提供）

另外為戲增重、曬黑的林柏宏飾演因事故退役的拆彈專家，與蔡凡熙上演激烈動作戲，林柏宏回顧這場打戲，直呼「太痛苦！」坦言每次想到這場戲就緊張到不行。《96分鐘》將於9月5日在台上映。

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