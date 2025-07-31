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娛樂 最新消息

野生修杰楷現身萬華市場！1招「跟老闆娘撒嬌」甜獲招待

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，最新一集來到新富町市場，體驗特別的早酒文化，對一切感到新奇也熱愛美食的修杰楷迫不及待出發採買下酒菜。在採買過程中，什麼都想吃但又怕買太多的修杰楷，還趁機向老闆娘撒嬌，如願獲得招待，讓他心花怒放，感到滿滿人情味。

修杰楷逛新富町市場，體驗特別的早酒文化。（《修TIME》提供）修杰楷逛新富町市場，體驗特別的早酒文化。（《修TIME》提供）

他第一站來到已有排隊人潮的油飯店，正當修杰楷想要加入購買隊伍的時候，卻告知全數賣光，讓修杰楷當場晴天霹靂，好險工作人員有先提前購買，他馬上又恢復笑容。隨後看到修杰楷心中榜上有名的下酒菜鹹蜆仔，他馬上眼冒愛心衝去購買，還要回頭換深一點的碗公盛裝，離開前再三叮嚀老闆要等他回來，深怕再次經歷賣完的痛苦。

修杰楷一發不可收拾的進入暴風式點餐，看到什麼都要來一點，讓他感嘆：「我怕不是錢不夠，是每一間都想吃！怎麼辦！」

另外，他彷彿忘記錄影般地逛起市場來，途中因帥氣的外型引來眾多注意和稱讚，修杰楷也熱情的和姊姊們打招呼聊天，面對民眾拍照也來者不拒，非常親民。

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