馬國賢拍戲一年沒睡好？真相曝光 當過爸媽都知道

王盈凱（左起）、陳琬婷、何宜珊、馬國賢為慶祝《寶島西米樂》收視創新高，開心慶功。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王盈凱在台視八點檔《寶島西米樂》中，飾演的角色家中經營布莊，父母則由馬國賢與陳琬婷飾演，隨著這條家庭線鋪陳展開，收視逐步升溫。劇中夫妻感情穩定，私下互動卻笑料百出，馬國賢笑說：「為了這部戲，我一年多都沒睡好。」接著又自爆真相：「其實是因為都在顧小孩啦！」戲外的馬國賢2023年宣布與小16歲妻子結婚，同年8月迎來寶貝兒子「小太陽」的誕生，現在寶貝兒子已經2歲。

而陳琬婷所飾演的布莊老闆娘，以精明幹練的經營風格擄獲觀眾芳心，她開心分享：「每天都會準時收看，隔天還會在現場跟演員們討論劇情，能夠和觀眾一起參與這部戲，真的很棒，也很期待後續的發展。」

請繼續往下閱讀...

何宜珊（右）和王盈凱手拿爆米花合照，象徵《寶島西米樂》收視「爆花」。（台視提供）

為慶祝收視傳來捷報，何宜珊、馬國賢、陳琬婷與王盈凱手拿爆米花合照，象徵《寶島西米樂》收視「爆花」，眾人笑得合不攏嘴。何宜珊感性表示：「我覺得自己很幸運，跟春燕一樣，身邊有很多願意支持我的人。雖然這條路很辛苦，但因為有溫暖相伴，所以再累也值得。」

王盈凱也誠摯地說：「每一針每一線的努力，觀眾都看見了，真的非常感謝大家一路以來的收看與支持。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法