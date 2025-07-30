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任務失敗就分開！《動物方城市2》新預告茱莉和尼克接受諮商

兔子警官哈茱蒂（右）和狐狸警官胡尼克在《動物方城市2》接受「搭檔諮商」。（翻攝自YouTube）兔子警官哈茱蒂（右）和狐狸警官胡尼克在《動物方城市2》接受「搭檔諮商」。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》今（30）日曝光正式預告，原班人馬吉妮佛古德溫和傑森貝特曼再度回歸，繼續為兔子警官哈茱蒂與當上警官的狐狸胡尼克配音。新預告以幽默筆觸描繪茱蒂與尼克在正式成為搭檔後不久就參加「搭檔諮商」，學習如何真正「合作無間」。

首集《動物方城市》於2016年推出，在全球大賣10.25億美金（約台幣305.65億元），全台也賣破台幣2.88億元。續集相隔9年終於推出，描述茱蒂與尼克奉命追查一條闖入動物方城市、名為「蓋瑞」的毒蛇的行蹤，兩人在追查過程中將碰上多位全新動物角色，並與蓋瑞展開街頭追逐戰。

電影由首集擔任編劇之一的傑瑞德布許，和首集導演之一的拜倫霍華攜手執導，布許今年5月發布前導預告時曾開心表示，「我們無比興奮地歡迎大家重返這座瘋狂又龐大的動物大都會－動物方城市，並帶領觀眾展開一場爆笑又瘋狂的旅程，深入這座城市前所未見的角落！」

哈茱蒂（右）和胡尼克（左）在《動物方城市2》試圖追捕全新蛇角色蓋瑞。（迪士尼提供）哈茱蒂（右）和胡尼克（左）在《動物方城市2》試圖追捕全新蛇角色蓋瑞。（迪士尼提供）

布許表示：「無論是半水生哺乳動物棲息的濕地、廣闊的沙漠地帶，甚至是更神祕未知的邊界，茱蒂與尼克將結識許多新朋友，並對世界、對自己，甚至對這位突如其來的『蛇』來客有更深的認識。」

本集加入奧斯卡得主關繼威為「毒蛇蓋瑞」配音，拉丁天后夏奇拉再度為片中人氣歌手「志羚姐姐」獻聲，夏奇拉曾於去年D23巴西博覽會透過影片開心表示：「志羚姐姐回來了！」並透露會有全新造型、新歌，當然還有新舞步。而伊卓瑞斯艾巴則再度為蠻牛局長獻聲，並在預告中對茱蒂和尼克嗆聲，「任務失敗我就把你們分開！」《動物方城市2》將於11月26日在台上映。

《動物方城市2》正式預告：

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