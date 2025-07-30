鍾欣凌「胖到被全班排擠」 認「聯誼沒人約」靠1招化解危機

鍾欣凌（中）上張景嵐（右）、Yuyu主持的節目，分享獨特且真摯的心情故事，數度把兩位主持人給惹哭。（menomeno X 人類圖畫館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌上張景嵐、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，談到鍾欣凌現在在圈內擁有極好人緣，其實從小因為體態緣故就是敏感的人，「我從小就人緣差，是全班最被討厭的人，畢業旅行是跟老師睡同一張床。」高中聯誼甚至沒有人約跳舞，後來就決定在聯誼時自願當主持人，因為就不用需要被選擇，把這樣的「危機化作轉機」。

張景嵐也透露學生時期曾被排擠，全班都不理她，直到過了一個月誤會才解除。張景嵐更回憶出道時被嚴格下令不能變胖！無論在體重、膚色、髮色都被規定，於是產生了容貌焦慮，因為數字沒有達標，公司就會直接把照片張貼在公司門口做為公告。

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此外，鍾欣凌在節目中談到自己社會化過程慢慢找出自我，在戲劇角色裡、真實人生實踐自己，她分享：「強大自己滿重要，找到自己漂亮地方滿重要的！現在戲劇越來越不是高富帥、傻白甜，要正視我就是長這樣，方向對的、做功課是足夠的，妳會慢慢長成妳想要的樣子。」

她提出另類思考邏輯，「很多事情我會把它想到最糟，因為多的就是賺到的，經過社會化過程，才發現真心誠意跟態度才是最重要。每個階段遇到的困難、打怪的level都不一樣，長大才發現要真心誠意面對朋友，就像朋友聚在一起喜歡講某人壞話，朋友誰沒來就講他的壞話，所以聚餐盡量要去，這就是人生有趣的地方。」

藝人也需要有放鬆時間，鍾欣凌形容剛生完孩子那段焦慮時光：「在回家之前都要深呼吸，開了門就是另一場仗，帶小孩真的太累了！出門繳電費去超商就像到了迪士尼樂園，聞一下自由的空氣就非常美好了。」把握那放風的短暫時刻，如今她也舒服地珍惜獨處時光，喜歡搭公車看街景，回家後需要發呆的空間，煮個東西喝杯啤酒，需要有自己的ME TIME時光，看剪指甲、挖耳屎的影片也超療癒。

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