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Lulu手上0節目失業了？傳接新節目「取代威廉時段」 電視台回應了

Lulu傳出在T台將有新節目。（資料照，記者王文麟攝）Lulu傳出在T台將有新節目。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲和陳漢典、Lulu搭檔主持《綜藝大熱門》12年，近期節目宣布轉型改名《超級大熱門》，計畫移至周末時段，不過節目目前還在提案中，三位主持人形同「單飛不解散」，不過如今Lulu與陳漢典手上都沒節目，今（30）日則傳出TVBS將找Lulu和曾莞婷搭檔錄製周六晚上8點綜藝實境節目，對此，電視台稍早也做出回應。

棒棒堂成員之前合體錄製實境《來吧！哪裡怕》原本有第二季醞釀中，不過在威廉閃兵風波後停擺，該時段傳出將有新節目，是Lulu和曾莞婷將搭主持節目，並預計於11月前開錄，且電視台預計有另一個節目也打算找Lulu，到時預計在T台將會有兩個節目。

針對傳聞，電視台並未正面回應，僅表示：「TVBS一直都有原創作品在籌備中，待可以分享的時候一定會進一步讓大家知道。謝謝大家」。

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