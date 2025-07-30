前女友還請吃生日大餐 劉書宏堅決不吃回頭草：分手就是分手

劉書宏出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏7月初出席活動，自爆剛分手2個月，悄悄結束這段長達三年多的感情，今出席三立新八點檔《百味人生》記者會，7月16日生日剛過的他透露前女友有請他吃生日餐，可見仍是朋友，但他堅決認為不會復合，「我從未復合過，分手就是分手。」他2021年和鄭茵聲分手後，數度同台，確實也沒有復合，可見不是會吃回頭草類型的人。

劉書宏（左起）、邱子芯、賴郁庭、李睿紳出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

此外，邱子芯在《百味人生》中首度挑戰野台歌仔戲，今受訪時坦言是一項意想不到的全新嘗試。「拍攝前三天我才知道要演『樊梨花』，一開始真的蠻頭痛的。」劇組特別安排歌仔戲老師教她基本身段，每次課程長達三小時，反覆練習，但常常練完後又忘光。

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邱子芯在《百味人生》中首度挑戰野台歌仔戲。（記者陳奕全攝）

後來她找到訣竅，把歌仔戲當作舞蹈來記動作。不過正式拍攝當天又臨時改動，老師現場重新教學，讓她直呼挑戰滿滿。雖然過程辛苦，但她對扮相十分滿意，連賴郁庭都大讚「超美！」邱子芯笑說：「連我媽看到照片都沒認出來是我！」

賴郁庭為了角色剪去20多公分長髮。（記者陳奕全攝）

賴郁庭則為了角色剪去20多公分長髮，她上一回耳下短髮造型已是國中。這回她飾演有少年感的豪爽女孩，為了貼近角色，特別觀察身邊男生朋友的小動作，並自己內化演出。

李睿紳跳脫以往的「負心漢」形象。（記者陳奕全攝）

而李睿紳終於跳脫以往的「負心漢」形象，化身市場長大的熱血青年，為了貼近角色，他接了馬尾髮片，開拍前也積極健身和曬日光浴，至今已瘦身近11公斤。他笑說自己完全不會做菜，但這次角色是料理高手，因此還特別跟朋友學切菜，「現在至少會切絲不切手了。」

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