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娛樂 最新消息

沈玉琳病倒送醫 舊愛佩真昔撞車崩潰 全因他另娶她人

沈玉琳健康拉警報，目前仍在三總治療。（資料照，記者潘少棠攝）沈玉琳健康拉警報，目前仍在三總治療。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大咖沈玉琳傳出病倒住加護病房觀察，消息一出震驚演藝圈，與他有過9年戀情的舊愛鄒佩真，疑似透過社群掛心對方，讓兩人關係再次浮上檯面。

沈玉琳在與現任妻子芽芽結婚前，曾與鄒佩真穩定交往9年，兩人一度論及婚嫁，當年他甚至為了結婚計畫而動手術割除臉上粉瘤，誠意十足。然而這段感情最終仍在2009年撕破臉收場，據傳導火線是沈玉琳在節目上語出傷人，對鄒佩真素顏評語過激，引發感情裂痕。

沈玉琳（右）病倒震驚演藝圈，舊愛佩真（左）發文引關注。（資料照）沈玉琳（右）病倒震驚演藝圈，舊愛佩真（左）發文引關注。（資料照）

分手後，鄒佩真一度走不出情傷，情緒低落開車恍神，還不慎撞上一輛法拉利。隔年沈玉琳便在節目上向現任妻子芽芽求婚，鄒佩真得知後當場淚崩，被媒體形容「情緒潰堤、無法自已」。

儘管過去心碎，鄒佩真後來仍在訪問中表示：「他不是壞人，只是不適合走到最後。」如今沈玉琳傳出病況，鄒佩真也在社群低調寫下：「下雨了……心卻有無限惆悵」。

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