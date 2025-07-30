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吳宗憲、小S鬧不合？陳漢典尷尬發聲：2位都是我的貴人

陳漢典透露私下與吳宗憲、小s的互動。（記者陳奕全攝）陳漢典透露私下與吳宗憲、小s的互動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲日前開直播怒批「沒家教的壞蛋」，一度引發外界揣測是否暗指大小S。雖然事後他再次開直播澄清罵的是黃子佼，但仍引人質疑他與S家的關係。陳漢典今出席公益活動時也被問及此事，身為兩方共同後輩，他坦言：「希望兩位貴人都開心健康、和平，不然我夾在中間很尷尬。」

陳漢典與吳宗憲除錄影外私下也常聊天，稱對方腦袋動很快，有時甚至腦跟嘴巴不同步，所以發言容易被誤解，但其實沒那些意思，這次紛爭應該只是個誤會。他也坦言憲哥和S姊對他而言都是重要的前輩，希望雙方不要鬧不合。

陳漢典透露私下與吳宗憲、小s的互動。（記者陳奕全攝）陳漢典透露私下與吳宗憲、小s的互動。（記者陳奕全攝）

至於與小S的最近互動，陳漢典分享兩人在小S女兒Lily的畫展上碰面，對方一見面就主動關心他的新歌，讓他超級感動，「我打歌打這麼久，她還記得來問我，真的很暖心。」也透露小S當天狀態很好，容光煥發，他還見到S媽，兩人有短暫聊天、寒喧和擁抱。

對於《綜藝大熱門》收攤後，新節目《超級大熱門》遲未開錄的消息，陳漢典自信表示，和其餘2位主持人吳宗憲、LuLu是鐵三角，不會解散，只是暫時單飛中。

抓今陳漢典攝影照，小S、吳宗憲資料照

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