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張捷學職業駕駛拚轉行？老婆夏如芝反應超真實

張捷（右）學新技能挑戰職業駕駛，夏如芝暖心力挺。（翻攝自IG）張捷（右）學新技能挑戰職業駕駛，夏如芝暖心力挺。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人張捷和夏如芝婚後育有一女，夫妻經常在社群分享甜蜜日常。不過張捷昨（29日）突然上傳一段影片，自曝「報名職業駕駛訓練班」，還自嘲原因超現實：「因為沒工作啊！」

他坦言近來工作不像過去忙碌，乾脆把握空檔學新技能，透露已經開始上駕訓班課程。夏如芝聽到忍不住問：「你要當駕駛員？」張捷則表示：「現在沒什麼工作安排，想學點東西，對自己也好。」夏如芝也贊同說自己有美容師執照，認為多學一技之長也不吃虧。

張捷突報名駕訓班，自嘲沒工作。（翻攝自IG）張捷突報名駕訓班，自嘲沒工作。（翻攝自IG）

影片中，夏如芝好奇詢問：「今天是上第幾天？」張捷回答：「今天是要上第二天的。」不過她發現他有點晚出門，追問：「會不會很焦慮？」沒想到張捷笑說：「沒關係，教練說我只要考得過，就算遲到或請假都行。」

張捷透露自己15年前就有駕照，但這次考職業駕駛證照才發現難度不小，尤其若原本是自排駕照，要考的項目比手排多出一倍。他也大方分享起初動機是想開Uber，後來才發現還需要申請營業登記證照，忍不住感慨：「昨天上完課覺得好像也沒那麼容易，還是要加油。」

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