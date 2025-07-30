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台灣之光舒華回台宣傳 挑大樑主持《鑑定師》逾10位星友力挺

舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣女孩舒華隸屬韓國人氣女團i-dle，她出道8年，演藝事業蒸蒸日上，近日更獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版；她今（30）在台宣傳，身穿黑色露肩小洋裝現身，皮膚白到發光，全場攝影拍不停，主持人楊千霈也助陣說：「讓（大會）攝影拍好拍滿。」

舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）

舒華坦言，一開始接到主持邀請非常擔心，雖然過去已有主持經驗，但不同性質，「不過當時經紀人告訴我，這次節目是『全球版』，覺得那就很適合我，加上內容有意義，是把藝人的收藏品捐出去做公益」，透露馬上答應。

舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）

現場播放VCR，眾多藝人嘉賓「現身」力挺，包括EXO燦烈、頌樂、9m88、黃偉晉、林柏宏、LULU、10cm權正烈、Energy、范少勳等超過10位藝人，足見舒華的高人氣；舒華一看完影片受寵若驚，直說有些嘉賓還沒見到面，現在充滿期待。

舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）

由於是「鑑定師」，主辦單位應景推出「恐怖箱」讓舒華挑戰猜猜樂，第一次一摸到水果，秒猜到是台灣水果芒果，接著笑喊「你們太小看我了吧」，再來茄芷袋有些考倒她，猜了「包包」、「菜籃」，都得不到正確名稱，最後摸到鑑定師LOGO成功達標，為記者會劃下句點；《鑑定師：Inspector》預計9月初在YouTube上線。

舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）舒華獨挑大樑主持YouTube網路綜藝節目《鑑定師：Inspector》全球版。（記者潘少棠攝）

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