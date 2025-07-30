晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳2周前「錄影狀態曝光」 陳漢典鬆口：氣色沒這麼好

陳漢典出席公益活動。（記者陳奕全攝）陳漢典出席公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕57歲資深藝人沈玉琳昨驚傳因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急送入加護病房，不過有關他的病情眾說紛紜，據了解，目前他病情算穩定，並無昏迷狀況，仍在等待報告出爐。而2週前才與他碰面的陳漢典今出席公益活動時，表示昨得知此消息時相當震驚且擔憂。

沈玉琳健康亮紅燈。（資料照）沈玉琳健康亮紅燈。（資料照）

陳漢典擔心沈玉琳病情。（記者陳奕全攝）陳漢典擔心沈玉琳病情。（記者陳奕全攝）

陳漢典透露前陣子與沈玉琳合作公益廣告時，因對方有說是自己在飲食控制，所以對於他瘦下來也沒多想。直到2週前錄製《綜藝大熱門》，陳漢典就發現沈玉琳似乎又更瘦，氣色看上去就沒有這麼好，心想可能只是太疲倦，不過鏡頭一開，對方還是那個熟悉的玉琳哥，依舊活蹦亂跳、敬業地做效果，看起來一切正常。

陳漢典每年都有固定健檢。（記者陳奕全攝）陳漢典每年都有固定健檢。（記者陳奕全攝）

面對突如其來的噩耗，陳漢典表示：「真的很擔心，希望他可以平安康復，也希望外界能給芽芽姐（沈玉琳老婆）和家人多一點空間與時間處理。」他也藉此提醒大家重視健康，透露自己每年都固定健檢，「紅字就是膽固醇偏高，有在運動控制。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中