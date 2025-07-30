沈玉琳2周前「錄影狀態曝光」 陳漢典鬆口：氣色沒這麼好

陳漢典出席公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕57歲資深藝人沈玉琳昨驚傳因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急送入加護病房，不過有關他的病情眾說紛紜，據了解，目前他病情算穩定，並無昏迷狀況，仍在等待報告出爐。而2週前才與他碰面的陳漢典今出席公益活動時，表示昨得知此消息時相當震驚且擔憂。

沈玉琳健康亮紅燈。（資料照）

陳漢典擔心沈玉琳病情。（記者陳奕全攝）

陳漢典透露前陣子與沈玉琳合作公益廣告時，因對方有說是自己在飲食控制，所以對於他瘦下來也沒多想。直到2週前錄製《綜藝大熱門》，陳漢典就發現沈玉琳似乎又更瘦，氣色看上去就沒有這麼好，心想可能只是太疲倦，不過鏡頭一開，對方還是那個熟悉的玉琳哥，依舊活蹦亂跳、敬業地做效果，看起來一切正常。

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陳漢典每年都有固定健檢。（記者陳奕全攝）

面對突如其來的噩耗，陳漢典表示：「真的很擔心，希望他可以平安康復，也希望外界能給芽芽姐（沈玉琳老婆）和家人多一點空間與時間處理。」他也藉此提醒大家重視健康，透露自己每年都固定健檢，「紅字就是膽固醇偏高，有在運動控制。」

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