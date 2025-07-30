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艾薇公開學生時期舊照 過去身分意外曝光

艾薇首度公開學生時期舊照，竟是幕後導演出身。（踢帕娛樂）艾薇首度公開學生時期舊照，竟是幕後導演出身。（踢帕娛樂）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在最新一集《大學聲》錄影，來自馬來西亞的《聲林之王2》冠軍艾薇驚喜公開自己學生時期的舊照，意外揭露她過去曾在拉曼大學學院主修電視與廣播學系，甚至擔任過幕後導演的經歷，令觀眾與現場嘉賓驚呼連連。

艾薇學生時期舊照。（踢帕娛樂）艾薇學生時期舊照。（踢帕娛樂）

艾薇學生時期舊照。（踢帕娛樂）艾薇學生時期舊照。（踢帕娛樂）

照片中，年輕的艾薇手持攝影機專注拍攝，與現今舞台上的她判若兩人。艾薇坦言自己8歲就開始參加歌唱比賽，原本以為人生會走向幕後，沒想到一路唱到台前，奪下冠軍寶座，人生充滿驚喜。

Sandra模仿艾薇講評，笑翻錄影現場。（踢帕娛樂）Sandra模仿艾薇講評，笑翻錄影現場。（踢帕娛樂）

本集節目邀請艾薇與實力唱將李千娜擔任評審，兩人不僅分享舞台經驗，也以輕鬆幽默的風格為緊張賽況增添不少笑聲。艾薇講評時偶爾「大舌頭」，意外成為笑點。導師Sandra甚至模仿她語氣，艾薇笑喊：「幹嘛學我啦！」Sandra則虧她：「因為太可愛了嘛！」

賽事方面，本集迎來一場精彩的爵士對決，選手實力不相上下，讓評審團難以抉擇。演出後，艾怡良大喊：「我的馬丁尼呢！」引爆全場笑聲。艾薇則笑說：「你們太強了，不如我們下去比！」導師之間自然的互動成為另一亮點。

節目尾聲，艾薇更以自身經歷鼓勵選手，回憶自己早期參賽曾被批評「唱得很油」，壓力大到無法放鬆。她分享：「後來我想，反正台灣也沒人認識我，就放開唱吧！」意外轉念後反而更能打動人心，鼓勵選手：「享受舞台，才是最好的表現。」

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