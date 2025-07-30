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沈玉琳擁5棟豪宅仍拚命工作 錢來就幹拒退休「2大原因曝光」

沈玉琳驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（本報資料照）沈玉琳驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕57歲沈玉琳昨（29日）驚傳疑似因猛爆性肝炎送進台北三軍總醫院加護病房，出道超過30年的他靠著「錢來就幹」的拚命精神早已累積上億身家，坐擁大直、五股、內湖、林口等地5棟豪宅，其中3間已完全繳清，財富自由的他卻仍選擇全年無休，2原因曝光令人動容。

沈玉琳早年身為節目製作人，成功打造《台灣紅不讓》、《天天樂翻天》等高收視節目，後來轉戰螢光幕前在《康熙來了》打開知名度。2年前，他和Melody主持的《11點熱吵店》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，主持生涯穩坐一線，多年來接下各大節目、商演機會，把賺來的錢全部投入房產，如今坐擁5棟豪宅與3輛名車，被外界視為演藝圈財務最穩定的主持人之一。

雖然被認為已財富自由，但沈玉琳過去曾直言不考慮退休的原因有二個，他認為自己習慣忙碌的生活，一旦停下腳步恐怕會快速衰老、生病；第二，沈玉琳心繫妻子芽芽與女兒的生活，認為自己仍有肩上的責任要扛，因此他常對外笑稱「錢來就幹」，即使身體再累也持續努力工作，不敢鬆懈。

據了解，目前沈玉琳仍在三總加護病房治療，院方已召集多科醫師會診，進行一連串檢查並擬定治療計畫。雖然助理強調，「只是身體不適就醫檢查」，但由於沈玉琳日前錄影時，已出現面色蠟黃、身形消瘦的狀況仍讓外界憂心，粉絲與圈內好友紛紛留言祈福，盼「荒謬大師」能早日康復再度回歸舞台。

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