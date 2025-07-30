沈玉琳急住院！劉書宏上節目揭他「暴瘦」狀況

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳今出席三立新八點檔《百味人生》記者會，劉書宏劇中是媽寶，戲外的他常和媽媽上談話性節目，有網友認為他是媽寶，但他有自己的一套解讀方式：「媽寶是孝順的名詞之一，覺得被說媽寶反而是幸福的事。」

劉書宏出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

而他一個半月前上沈玉琳主持的綜藝節目《11點熱吵店》，昨爆出沈送醫，劉書宏說當時覺得沈玉琳瘦很多，但因為講話依舊中氣十足，沒有多疑，加上沒有聯繫方式，希望他早日康復。

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劉書宏（左起）、邱子芯、賴郁庭、李睿紳出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

此外，劉書宏與李睿紳飾演的市場少年在劇中是死對頭，有場打架的戲，李睿紳一記直拳，真的把劉書宏打到直噴鼻血。當時拍戲狀況是烈日當中，劉書宏說：「大家都想把打戲拍好，他沒算好距離，我也沒有防禦，沒想到一個直拳打到我鼻子。」讓劉書宏當場眩暈，兩鼻孔都流血。

劉書宏（右）日前上沈玉琳（中）主持的《11點熱吵店》，覺得沈暴瘦。（翻攝自YT）

當下雙方都傻眼，現場也停拍一小時，劉書宏打趣稱：「滿慶幸我鼻子是真的，至少沒打歪。」李睿紳也立刻想送上威士忌當化解失手，劉書宏則提議請吃飯就好，但他今說：「至今一個多月，他都還沒請我吃飯。」李睿紳緊急解釋因為拍戲太忙，之後一定會請。

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