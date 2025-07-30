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老公遭疑偷滑交友App 王思佳護愛開嗆酸民

王思佳（右）與老公Joe（左）已步入婚姻7年。（翻攝自IG）王思佳（右）與老公Joe（左）已步入婚姻7年。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王思佳與華裔美籍丈夫Joe結婚7年，育有一名女兒，家庭生活相當幸福。近日，一名網友在小紅書表示，自己在紐約使用交友軟體「Bumble」時，發現一個帳號疑似是她的老公Joe，引起網友熱議

根據《CTWANT》報導，該名網友表示對方自稱會說中英文，還上傳多張旅遊照，包括巴黎與紐約街景，和Joe先前在IG分享的貼文幾乎如出一轍。帳號定位也與他近期的限動打卡地點吻合，讓人懷疑這是否真的是Joe本人。

對此，王思佳透過經紀人澄清：「帳號是假帳號，盜用他公開的照片。」她強調已經和Joe確認過，並提醒大家網路詐騙猖獗，要多加留意。不過網友仍不斷揣測，還有人發文酸：「盜Joe的圖還能配對成功？」讓事件持續延燒。

網友的質疑聲浪讓王思佳親上火線。（翻攝自Threads）網友的質疑聲浪讓王思佳親上火線。（翻攝自Threads）

面對外界質疑，王思佳火力全開，親自在留言區反嗆：「你這張絕對配不到！也不會有人盜！」更表示現在連通話都能偽造，何況是幾張照片，「誰不會開假帳號？」這番護夫言論讓粉絲力挺不斷，紛紛留言：「思佳根本神救援！」、「自己的老公自己挺。」

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