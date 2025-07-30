張若昀《慶餘年2》假死歸來 私下當暖心主廚寵爆唐藝昕

《慶餘年2》范閑回來了！張若昀戲裡狠毒，戲外為愛下廚。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕當年被封為「劇王」的古裝權謀劇《慶餘年》第一季在中天娛樂台首播時創下高收視，口碑爆棚，被譽為繼《琅琊榜》後最具代表性的陸劇之一。第一季以男主角「范閑」（張若昀 飾）在北齊任務中遭同僚「言冰雲」一劍刺殺、死生未卜作結，留下巨大懸念。時隔五年，《慶餘年》第二季終於登場，將於8月7日起每週一至五晚間7至9點在中天娛樂台播出，首集便揭曉范閑其實是詐死。

張若昀假死五年網驚「消瘦不少」。（中天娛樂台提供）

除了主角如何復活，觀眾也期待劇中五位「父親」慶帝、陳萍萍、范建、費介與林相得知死訊時的反應。張若昀提到，儘管現實中已過五年，角色故事卻只是「睡了一宿」，並自嘲「這五年盡力保養」，網友則笑稱他被言冰雲一刀「刺成氣球」。

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戲外張若昀化身「小當家」，拍戲期間成立「慶餘年小食堂」慰勞劇組，熟練掌廚、貼心照顧演員飲食，廚藝連太太唐藝昕都佩服，笑稱「一山不容二虎，我讓一讓」。張若昀則謙虛表示：「我沒有天賦，只是特別喜歡『食物是愛的載體』這句話。」

老戲骨陳道明強勢回歸《慶餘年2》，再度詮釋心機深沉、瘋癲的「慶帝」。（中天娛樂台提供）

第二季劇情高潮迭起，范閑為復仇對二皇子李承澤（劉端端 飾）下毒，兩人智鬥過癮。陳道明、李沁、吳剛、郭麒麟等原班人馬回歸，並加入俞飛鴻、毛曉彤、金晨等新卡司，角色關係錯綜複雜，再掀權謀熱潮。

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