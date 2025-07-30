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娛樂 日韓

韓網爆「劈腿男星」花800萬韓元封口費 兩位「準人夫」中槍

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓網爆出劈腿男星劣跡行為，「準人夫」們無辜中槍！有位自稱在CJ公司任職的A某發布貼文，以名字首字母「ㅇㅈㅇ」，指出「前男友的經紀公司匯款800萬韓元（約台幣17萬）試圖封口，隱瞞腳踏兩條船的事實」，貼文一出，引發網友瘋狂猜測，包括兩位「準人夫」男星都被點名。

男星溫朱莞（온주완）、李章宇（이장우）雙雙被瘋猜是劈腿男星。（翻攝自Naver）男星溫朱莞（온주완）、李章宇（이장우）雙雙被瘋猜是劈腿男星。（翻攝自Naver）

男星溫朱莞（온주완）、李章宇（이장우）名字首字母剛好符合縮寫「ㅇㅈㅇ」因此陷入爭議，由於兩人都即將結婚，卻陷入劈腿疑雲，因此讓網友議論紛紛，對此，兩人各自做出澄清。

溫朱莞的公司Haewadal娛樂今發聲明，表示貼文的指控和溫朱莞無關，並不屬實，至於李章宇則在自己的社群發文表示「不是我，別再叫我了，我正在工作。」

曝光劈腿事蹟的A某確認任職於韓國大型企業公司，發文稱收到前男友經紀公司800萬韓元的封口費，更爆料前任在半年內即將上韓綜分享和女友婚禮籌備過程，「但日期對不上，所以給我封口費，要我不要說。」

A某繼續表示，「現在在猶豫要不要退回這800萬封口費，無論我和那人有沒有分手，是我們的事，但現在發現他劈腿，拒收這筆錢應是我的自由」，坦言又氣又難過，相關話題持續發酵。

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