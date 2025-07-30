晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

金馬港星自爆肺腺癌第四期 堅強喊「習慣逆境」

〔記者許世穎／台北報導〕曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，並演出《破浪男女》、《大濛》等台片的港星柯煒林，稍早在個人社群透露，已確診肺腺癌第四期，更說身邊的人都比自己更難受，堅強表示「沒事的！我習慣打逆境球！」

柯煒林在文中提到，從五月底開始一直在咳，先看普通科醫生，吃過兩次抗生素，一直沒斷，之後轉看呼吸道專科，照過電腦斷層掃描，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，結果醫生看過報告，面有難色，他說自己打哈哈問「醫生臉色這麼差，cancer（癌症）？」那時還說是肺癆。結果住院作詳細檢查，兩三天過去，「然後，就是被告知肺腺癌第四期。」

柯煒林確診肺腺癌第四期。（資料照，記者潘少棠攝）柯煒林確診肺腺癌第四期。（資料照，記者潘少棠攝）

柯煒林還問「醫生，真的不是肺癆？」結果醫生搖搖頭。他說腳步有點不穩，每步都像踩空，頭有點痛，但照過MRI（核磁共振）也發現腦沒事，他不忘自嘲「也證實腦沒裝屎」，直說應該是心理作用，「總想睡，想逃避。」

他提到，雖然嘴上說想放假，但其實很愛工作，「我有把工作當工作嗎？大部分時間沒有，全情投入的那些工作縱多辛苦也享受。每次見完醫生就是致電 meko（經紀人）討論該怎應對未來的工作。檢查完成出院那天，回家洗過澡後就去排戲，反正待在家也只是等待。」

接著柯煒林提到，很期待人生第一個舞台劇《笨蕉大劇院》第一場公演講第一句對白時，身體會有什麼反應，「會起雞皮嗎？會口震（口吃）嗎？台下觀眾反應會是怎麼樣呢？光想就已經好爽！」但偏偏一切看似順利時，就確診肺腺癌第四期，「我剛剛開始吃鏢靶藥，不知道身體會有什麼反應，副作用又會是什麼，問過醫生能否上台，醫生說取決於身體狀況。種種未知及不確定因素，我只能坦誠相告，我需要暫且退下來，直至病情明朗化才可歸隊。」

柯煒林曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角。（資料照，記者王文麟攝）柯煒林曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角。（資料照，記者王文麟攝）

他說這段期間，除了見醫生做檢查要請假外，他到排練室不是為了讓自己分心，是為了可以上台。「我希望能自己上場，更希望五十場都可以跟大家見面。微小的希望，微小的渴求，微小的念，身邊所有人微小的支持，我靠著這樣那樣的微小走下去。」

33歲的柯煒林，說最當打的年紀被強制休息，他說不emo不想幹譙天幹譙全世界就是假的。甚至google「如何接受自己患癌症。」發現好像有五步：「否認、憤怒、討價還價、沮喪到接受」，文中提及最常問「為什麼是我？」他也問過兩次，直到見到爸爸抱著他、哭著說了句「為什麼不是他」，「那刻，我慶幸有個那麼疼我的老爸，更慶幸有事的那個不是他或者是我愛的人，漸漸的接受自己有cancer這事，就只是念。」

他說從確診到現在，眼見身邊的人比他更難受，比他更著急，「淚水雖在眼眶打轉，酒窩仍在。猜想天沒有那麼快想收走這個酒窩的，這個業務用酒窩聽說好多人喜歡，你收走它，它會x到你飛天，哈。」不忘說「這個時候，能笑的，要笑得更大力。」

最後柯煒林感謝經紀公司，「有你們在旁打點，我並不孤單，我真的覺得自己沒簽錯公司，x你，我眼光好x好！」他說有機會碰頭的，別跟他說「加油。」「我們活在這瘋狂的年頭已夠加油了。一個微笑點頭或人手勢，不怕老套樣子醜的大叫『USH！我愛你！』，讓我知道我們同在就夠。現在希望各位可以保留一點空間予自己及家人。別太多建議，會亂，身邊有專業的團隊處理身體小毛病的事宜，感謝。」

最後他說「放心，沒事的。我打慣逆境球，如常生活，生活如常。Love you all ：）」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中