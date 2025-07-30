金馬港星自爆肺腺癌第四期 堅強喊「習慣逆境」

〔記者許世穎／台北報導〕曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，並演出《破浪男女》、《大濛》等台片的港星柯煒林，稍早在個人社群透露，已確診肺腺癌第四期，更說身邊的人都比自己更難受，堅強表示「沒事的！我習慣打逆境球！」

柯煒林在文中提到，從五月底開始一直在咳，先看普通科醫生，吃過兩次抗生素，一直沒斷，之後轉看呼吸道專科，照過電腦斷層掃描，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，結果醫生看過報告，面有難色，他說自己打哈哈問「醫生臉色這麼差，cancer（癌症）？」那時還說是肺癆。結果住院作詳細檢查，兩三天過去，「然後，就是被告知肺腺癌第四期。」

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柯煒林確診肺腺癌第四期。（資料照，記者潘少棠攝）

柯煒林還問「醫生，真的不是肺癆？」結果醫生搖搖頭。他說腳步有點不穩，每步都像踩空，頭有點痛，但照過MRI（核磁共振）也發現腦沒事，他不忘自嘲「也證實腦沒裝屎」，直說應該是心理作用，「總想睡，想逃避。」

他提到，雖然嘴上說想放假，但其實很愛工作，「我有把工作當工作嗎？大部分時間沒有，全情投入的那些工作縱多辛苦也享受。每次見完醫生就是致電 meko（經紀人）討論該怎應對未來的工作。檢查完成出院那天，回家洗過澡後就去排戲，反正待在家也只是等待。」

接著柯煒林提到，很期待人生第一個舞台劇《笨蕉大劇院》第一場公演講第一句對白時，身體會有什麼反應，「會起雞皮嗎？會口震（口吃）嗎？台下觀眾反應會是怎麼樣呢？光想就已經好爽！」但偏偏一切看似順利時，就確診肺腺癌第四期，「我剛剛開始吃鏢靶藥，不知道身體會有什麼反應，副作用又會是什麼，問過醫生能否上台，醫生說取決於身體狀況。種種未知及不確定因素，我只能坦誠相告，我需要暫且退下來，直至病情明朗化才可歸隊。」

柯煒林曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角。（資料照，記者王文麟攝）

他說這段期間，除了見醫生做檢查要請假外，他到排練室不是為了讓自己分心，是為了可以上台。「我希望能自己上場，更希望五十場都可以跟大家見面。微小的希望，微小的渴求，微小的念，身邊所有人微小的支持，我靠著這樣那樣的微小走下去。」

33歲的柯煒林，說最當打的年紀被強制休息，他說不emo不想幹譙天幹譙全世界就是假的。甚至google「如何接受自己患癌症。」發現好像有五步：「否認、憤怒、討價還價、沮喪到接受」，文中提及最常問「為什麼是我？」他也問過兩次，直到見到爸爸抱著他、哭著說了句「為什麼不是他」，「那刻，我慶幸有個那麼疼我的老爸，更慶幸有事的那個不是他或者是我愛的人，漸漸的接受自己有cancer這事，就只是念。」

他說從確診到現在，眼見身邊的人比他更難受，比他更著急，「淚水雖在眼眶打轉，酒窩仍在。猜想天沒有那麼快想收走這個酒窩的，這個業務用酒窩聽說好多人喜歡，你收走它，它會x到你飛天，哈。」不忘說「這個時候，能笑的，要笑得更大力。」

最後柯煒林感謝經紀公司，「有你們在旁打點，我並不孤單，我真的覺得自己沒簽錯公司，x你，我眼光好x好！」他說有機會碰頭的，別跟他說「加油。」「我們活在這瘋狂的年頭已夠加油了。一個微笑點頭或人手勢，不怕老套樣子醜的大叫『USH！我愛你！』，讓我知道我們同在就夠。現在希望各位可以保留一點空間予自己及家人。別太多建議，會亂，身邊有專業的團隊處理身體小毛病的事宜，感謝。」

最後他說「放心，沒事的。我打慣逆境球，如常生活，生活如常。Love you all ：）」

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