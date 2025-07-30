沈玉琳傳住院危機！「摩羯座小心了」 唐綺陽神預言掀熱議

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人沈玉琳身體亮紅燈，緊急送醫後竟陷入昏迷狀態。據了解，他疑似罹患猛爆性肝炎並引發腦水腫，病情嚴重，目前正由多科醫療團隊聯手治療，情況備受關注。

占星專家唐綺陽（左）不久前上節目《11點熱吵店》代班，聯手原主持人沈玉琳（右）。（翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

然而，令人毛骨悚然的是，占星專家唐綺陽不久前上節目《11點熱吵店》中提到「破壞年」即將降臨，提醒牡羊、巨蟹、天秤與摩羯座要特別注意變動與危機。恰巧沈玉琳就是摩羯座，如今住院消息一曝光，網友們紛紛翻出唐綺陽當時的警語，直呼「太神了！摩羯座得小心」。

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唐綺陽針對「牡羊、巨蟹、天秤與摩羯座」等四個星座，給出警語。（翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

唐綺陽還提到，2025年會是一個充滿挑戰的年份，許多既有秩序都會被打破，讓人感到不穩定。她指出，「摩羯座目前還很安靜，沒有什麼太大的變化」，未料，才說完沒多久，沈玉琳就爆出健康危機，讓不少人直呼「星座真的不是開玩笑的！」

唐綺陽在節目中透露2025年是一個破壞年。（翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

事實上，沈玉琳多年來都患有B型肝炎，體重也曾劇烈變化。他曾透露，靠著間歇性斷食與超慢跑，在短短十個月內就甩掉17公斤。但近來他出席活動時，氣色明顯不佳，臉色蒼白，更突然倒下送醫，如今身體狀況仍不樂觀，助理也表示目前持續觀察中，等待進一步檢查結果出爐。

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