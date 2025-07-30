才出道3個月 歌壇黑馬陳竟飛認命：準備失去一切

歌壇新人陳竟飛活動不斷。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人「Shane」陳竟飛推出新歌《我留了一個清晨給你》，他分享創作背後的故事，這是一段漫長且執著的追夢日常。這三年來，他每天清晨五點起床趕去早班打工，下班後再用僅剩的時間創作、編曲、寫歌，一路忙到深夜才休息，這樣清晨與深夜交替的生活，既是挑戰，也是推動他前行的力量。

陳竟飛坦言：「我不知道那是不是一種認命，但我確定，那是一種證明自己活著的方式。」在最疲憊的時刻，朋友與打工時遇到的陌生人總會給予鼓勵與關心，成為他最真摯的動力。他特別感謝一路上幫助過他的貴人與始終支持他的歌迷，承諾自己一定會繼續努力，把最真誠的音樂帶給大家。

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陳竟飛推出新歌《我留了一個清晨給你》。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）

出道不到3個月，陳竟飛活動不斷，已接下「2025 太空港音樂嘉年華」、「Ease 香氛 香戀一夏-香氛季」等活動。他提到新歌原本不在專輯《The Ego》的發行計畫，卻意外成為專輯問世前的重要暖身曲。對陳竟飛而言，這是他寫給自己與聽眾的信，拋開華麗包裝，用最單純真摯的聲音記錄成長與領悟。他回憶：「某一天我突然意識到，我好像可以準備失去一切了。」

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