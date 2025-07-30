沈玉琳傳爆肝「住院搶命」三總回應！愛妻、好友皆未回 網湧社群集氣

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳昨傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，消息一出震驚各界，如今有關沈玉琳病況消息各樣，紛絲們紛紛湧入沈玉琳社群留言，為他加油打氣盼他早日康復。

沈玉琳昨疑似身體出狀況，捕捉到出現在三軍總醫院急診室的身影，面色蠟黃爆瘦，還傳出轉進加護病房。沈玉琳助理則說，沈玉琳因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。而三總加護病房10點半開放半小時探視時間，不過期間未見芽芽、潘若迪的身影，記者致電沈玉琳老婆芽芽、好友潘若迪等人也都未得到回應。

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沈玉琳傳出健康亮起紅燈。（資料照）

據悉，沈玉琳並無昏迷或是腦水腫情況，雖仍發燒，意識也算清楚，目前是住院檢查而非加護病房。但有關沈玉琳的病況眾說紛紜，還傳出有罹胰臟癌可能，目前詳細狀況未明，助理則表示仍在觀察等報告，今天報告應該會出爐。三總目前則回應表示：「屬於病人隱私不便回應。」

沈玉琳住院消息引發網友關注，網友們也湧入沈玉琳臉書、IG等社群留言「台灣演藝圈不能沒有你」、「等你完全好了再回來主持節目，芽芽也要好好照顧身體」，而沈玉琳也曾在節目中提到：「小孩才10歲，我不能倒下，得活久一點。」沈玉琳相當愛妻女，每每受訪都把妻女掛嘴邊，強調自己要維持健康好陪伴女兒長大，如今健康亮紅燈也盼他早日康復。

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