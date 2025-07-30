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樂壇歌后拔罐放血畫面曝光！ 曝失眠惡夢：曾窮到戶頭剩千元

馬來西亞歌手李幸倪近年在香港樂壇表現亮眼，因此也被譽為「樂壇歌后」。（翻攝自IG）馬來西亞歌手李幸倪近年在香港樂壇表現亮眼，因此也被譽為「樂壇歌后」。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞出身的女歌手李幸倪近日在IG上分享自己接受拔罐放血療程的照片，引發粉絲一陣驚呼。從她貼出的畫面中可見，她趴臥在診療床上，背部佈滿拔罐器，衛生紙上更沾滿鮮血，令人觸目驚心。她在貼文中直言「慶祝我還有生命」，卻沒進一步透露病況細節，也讓粉絲十分擔憂。

李幸倪近日在IG限時動態上分享自己拔罐、血染衛生紙的治療過程。（翻攝自IG）李幸倪近日在IG限時動態上分享自己拔罐、血染衛生紙的治療過程。（翻攝自IG）

李幸倪的身心狀況其實早有跡象她曾在受訪時坦言，過去長期飽受失眠困擾，連睡著了也經常惡夢纏身，「像是根本沒休息過一樣」。直到接觸冥想、靜坐、靈性書籍，她才慢慢學會放下焦慮，重新找回內在的安定。

雖然如今在香港樂壇闖出一片天，但她的星途並非一帆風順。當年她獨自一人從馬來西亞飛往香港打拚，曾窮到帳戶只剩1000港幣（約台幣3800元），只能勉強過活她咬牙苦撐，從小套房起步，一步步穩扎穩打，才有現在這份成就。

李幸倪曾參加《中國好聲音》第四季，當時被周杰倫選入戰隊，歌唱實力備受肯定。近年她在香港樂壇表現亮眼，拿下不少音樂獎項，還被歌迷譽為「樂壇歌后」。然而就在事業看似如日中天之際，卻突然傳出健康亮紅燈，也讓許多粉絲為她打氣，盼她好好休養、早日康復。

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